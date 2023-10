Il prossimo Kingdom Hearts si mostra con un trailer, e lo potrete provare presto

La saga di Kingdom Hearts non è affatto finita con il terzo capitolo perché, come ci ha abituato la serie, ci sono tante altre piattaforme su cui il titolo può uscire. Come i dispositivi mobile, su cui arriverà Missing Link.

La saga di giochi di ruolo action è stata celebrata in vari modi.

In attesa del quarto capitolo, di cui sappiamo già che probabilmente ci toccherà dire addio ad alcuni personaggi, la saga di Sora e soci tornerà sotto altre forme.

Kingdom Hearts Missing Link è il nuovo capitolo della saga, rivelato qualche tempo fa per la prima volta, che Square Enix descrive come un episodio che avrà una storia ambientata in "un'era non scritta". I personaggi che vagano per Scala ad Caelum e le società di cui facevano parte sono stati a lungo dimenticati, e l'era del gioco funge da anello mancante tra l'era dell'Unione χ e quella attuale.

In tutto questo c'è un nuovo trailer:

Il trailer ci offre un'anteprima della storia, incentrata sul personaggio principale che viaggia verso Scala ad Caelum nel piano astrale qualche tempo dopo gli eventi di Kingdom Hearts Union χ, e una nuova meccanica di gioco che prevede di viaggiare in tutto il mondo senza mettere piede fuori casa e collezionando pezzi di personaggi che garantiranno poteri specifici.

Square Enix sta inoltre avviando una fase di beta test di Kingdom Hearts: Missing-Link, che inizierà il mese prossimo. Ci sono solo 3.000 posti aperti, tuttavia, con una suddivisione equa tra possessori Android e iOS.

Chi vuole partecipare alla closed beta ha tempo fino al 19 novembre per iscriversi sul sito del gioco. Il periodo di test per la versione iOS va dal 29 novembre all'8 dicembre, mentre il test per la versione Android è previsto per gennaio 2024.

Per quanto riguarda il futuro della saga purtroppo non sappiamo ancora molto dello sviluppo di Kingdom Hearts 4 che, dopo l'annuncio, è rimasto in sordina. Anche Pippo era all'oscuro della sua esistenza, tra l'altro.

Se volete aggiornarvi su tutte le novità sul quarto capitolo vi consigliamo di andare nella nostra pagina dedicata.