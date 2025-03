Kingdom Come Deliverance 2, la patch 1.2 include oltre 1000 bugfix: ecco le novità

Warhorse Studios ha rilasciato poche ore fa il nuovo aggiornamento di Kingdom Come Deliverance 2: da adesso potrete scaricare la patch 1.2, particolarmente corposa e ricca di dettagli.

Gli sviluppatori avevano anticipato che per scrivere tutti i dettagli del changelog completo si erano rivelate necessarie almeno 34 pagine, ed effettivamente possiamo confermarvi che si tratta di una lista lunghissima.

Come segnalato da Eurogamer.net, il motivo è principalmente dettato dai bug fix: pare infatti che gli sviluppatori abbiano risolto oltre 1000 errori di gioco presenti nelle precedenti versioni di gioco.

Se volete consultarli tutti, non posso fare altro che rimandarvi al changelog ufficiale in lingua inglese: capirete da soli che la lista è davvero troppo lunga per descrivervi nello specifico ogni singola modifica in questo articolo.

Tuttavia, la patch 1.2 di Kingdom Come Deliverance 2 (lo trovate su Amazon, se dovete ancora recuperarlo) ha incluso anche alcune novità decisamente interessanti: la prima fra tutte è l'introduzione dei barbieri, che potranno permettervi di cambiare taglio di capelli e stile per la barba.

Un aspetto interessante è che accedere a questa funzionalità non vi permetterà soltanto di cambiare il lato estetico del vostro Henry, ma vi garantirà un bonus temporaneo al carisma.

L'altra grande novità di questa versione, disponibile solo su PC, riguarda invece il supporto ufficiale alle mod: tra le sue caratteristiche si segnala un'integrazione diretta con Steam Workshop, oltre a una serie di strumenti che dovrebbe garantire una migliore accessibilità per gli utenti.

L'aggiornamento 1.2 di Kingdom Come Deliverance 2 è disponibile da questo momento per il download: non posso che consigliarvi di scaricarlo e installarlo il prima possibile, qualora non abbiate già provveduto a farlo.

Il successo ottenuto da questo straordinario gioco di ruolo ha inevitabilmente riacceso l'interesse per il primo capitolo: tuttavia, il team di sviluppo ha già annunciato di non avere alcuna intenzione di rilasciare remake o remaster dedicati.