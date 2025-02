Kingdom Come Deliverance 2 ha un riferimento a Elden Ring

Kingdom Come: Deliverance 2 è uscito da meno di un giorno, ma è già un successo.

Il sequel dell’apprezzato RPG storico di Warhorse Studios (che trovate su Amazon) sta ricevendo recensioni positive (inclusa la mia) e sta già facendo parlare di sé grazie ai numerosi segreti nascosti nel gioco.

Nella recensione del sottoscritto vi ho infatti spiegato che «Kingdom Come: Deliverance 2 è un gioco che non scende a compromessi, e va bene così. È un’opera per chi sa apprezzare il lento scorrere del tempo, il realismo portato all’estremo, il peso di ogni decisione.»

Tra questi segreti, come riportato anche da The Gamer, vi è anche un Easter egg che omaggia una leggenda di Elden Ring: sto parlando di Let Me Solo Her.

Un utente su Reddit ha scoperto nei pressi di Semin uno scheletro semisepolto con un enorme vaso sulla testa e due spade accanto.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Il riferimento è chiaro: Let Me Solo Her è il giocatore che, completamente nudo e con un vaso in testa, aiutava gli altri a sconfiggere Malenia, il boss più temuto di Elden Ring.

Un tributo che non è passato inosservato nella community. È quasi ironico vedere che un gioco che celebra il realismo storico includa un omaggio del genere, assolutamente gradito.

C’è infatti qualcosa di poetico nel vedere Let Me Solo Her diventare un’icona così grande da essere omaggiata nei giochi altrui. Un giocatore solitario, armato solo di due spade e un vaso in testa, che decide di dedicare il suo tempo ad aiutare perfetti sconosciuti a battere uno dei boss più difficili della storia.

Nessun guadagno, nessuna gloria personale, solo il puro spirito di cooperazione. Nel frattempo, i numeri parlano chiaro: Kingdom Come: Deliverance 2 è già un successo.

Senza contare che Warhorse dovrà lavorare ancora più sodo per rimanere a galla, e la roadmap sembra avere le carte in regola per farcela.