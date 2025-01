La roadmap di Kingdom Come Deliverance 2 sembra degna di un vero lord

Il successo di molti prodotti videoludici risiede nel supporto costante e, almeno sulla carta, Kingdom Come Deliverance 2 si prepara a un 2025 pieno di tanti contenuti per tenere incollati i giocatori.

Warhorse Studios ha svelato i primi aggiornamenti post-lancio previsti per il gioco di ruolo medievale (lo trovate su Amazon), a partire da alcune funzionalità gratuite disponibili in primavera.

La comunicazione è arrivata tramite i canali ufficiali ovviamente e, in attesa del 4 febbraio prossimo quando Kingdom Come Deliverance 2 sarà disponibile su Xbox Series X|S, PS5 e PC, il team di sviluppo ci ha mostrato la roadmap completa.

Con tanto di trailer, eccolo qui:

Il primo aggiornamento introdurrà le corse di cavalli, permettendo ai giocatori di affinare le proprie abilità a cavallo e scoprire sorprese nascoste, oltre alla possibilità di personalizzare il proprio aspetto grazie ai barbieri. Infine, verrà aggiunta una modalità Hardcore, progettata per offrire una sfida più impegnativa.

Successivamente, Warhorse ha annunciato tre espansioni narrative a pagamento: Brushes with Death in arrivo in estate, Legacy of the Forge prevista per l’autunno e Mysteria Ecclesia attesa in inverno.

Questi contenuti saranno disponibili tramite un pass espansioni, incluso nella Gold Edition e nella Collector’s Edition. Ogni espansione sarà accompagnata da aggiornamenti gratuiti dedicati al miglioramento dell’esperienza di gioco.

In Kingdom Come Deliverance 2, i giocatori vestiranno nuovamente i panni di Henry di Skalitz, un uomo comune che si trova al centro di un’avventura straordinaria nel caos della guerra civile nella Boemia del XV secolo. Tra vendette personali, tradimenti e scoperte, il protagonista passerà dalla forgia di un umile fabbro alla corte dei re, in un viaggio epico alla ricerca di uno scopo in un mondo medievale affascinante e spietato.

Siamo pronti per Kingdom Come Deliverance 2, ma i vostri PC lo sono? Controllate i requisiti minimi e raccomandati prima di acquistare e scaricare il titolo: li trovate qui.

Per quanto riguarda il mondo console c'è invece una certa sorpresa, perché sembra che il titolo di Warhorse giri meglio su PS5 che su PS5 Pro. Ne abbiamo parlato di recente e qui trovate tutti i dettagli.