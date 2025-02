Il lancio su Steam di Kingdom Come Deliverance 2 è un messaggio chiaro per l'industria

Un videogioco come Kingdom Come: Deliverance 2 è solitamente molto lontano dai gusti del videogiocatore medio, eppure il titolo di Warhorse è un vero successo su Steam.

A poche ore dal lancio (lo trovate anche tramite Amazon) il mastodontico titolo di Warhorse Studios ha superato i 140mila giocatori attivi in contemporanea.

Nel momento in cui scriviamo, SteamDB segnala che Kingdom Come Deliverance 2 ha raggiunto un picco di 145,224 giocatori contemporanei.

Un numero che è sicuramente destinato a salire, man mano che i giocatori avranno modo di metterci le mani. Soprattutto nel fine settimana, in cui sicuramente molti si perderanno nella Boemia di Kingdom Come Deliverance 2 per vivere questa nuova, grande avventura.

Un vero attestato di stima per Warhorse Studios, che con questo secondo capitolo sembra aver migliorato ancora di più la propria idea di gioco di ruolo medievale, forte anche dell'esperienza del primo episodio.

È anche una bella notizia per il mondo dei videogiochi in generale. Titoli del genere possono essere molto ostici, ma un successo del genere dimostra che c'è effettivamente spazio per proporre, e quindi vendere, qualcosa di diverso dalle solite esperienze.

Qualcosa che non sia un soulslike o un game as a service, almeno.

Nella nostra recensione di Kingdom Come Deliverance 2, infatti, vi avevamo detto che «è affascinante, profondo, incredibilmente curato, ma anche punitivo e ostico. Non per tutti, ma chi lo amerà, lo amerà follemente.»

Il titolo è partito con il proverbiale botto, insomma. Ora Warhorse dovrà capitalizzare con i tanti giocatori raccolti e lavorare ancora di più sul suo successo, e la roadmap resa nota poco tempo fa sicuramente sarà un grande supporto.