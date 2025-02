Kingdom Come Deliverance 2 è già uno dei giochi più importanti dell'anno, perché con il suo milione di copie vendute in 24 ore non si può rimanere indifferenti di fronte al lavoro di Warhorse Studios.

L'aggiornamento arriva ovviamente dal profilo ufficiale del gioco, che comunica il grande successo del gioco di ruolo medievale ad alto tasso di realismo.

Considerato quanto il primo capitolo fece fatica a diventare un videogioco apprezzato nel tempo, complice anche un polverone mediatico nella community relativamente a bug e problemi tecnici del primo Kingdom Come Deliverance, il successo di questo secondo episodio arriva come un attestato di grande stima nei confronti del lavoro del team.

«Oltre un milione di voi ha fatto il suo ingresso nel nostro mondo. Siamo più che grati per il vostro supporto», dichiara Warhorse nel brevissimo messaggio comunicato sul Web.

Ma un milione di copie vendute in 24 ore è un risultato ottimo in generale per il mondo dei videogiochi, e non solo per Kingdom Come Deliverance 2.

Titoli del genere possono essere molto ostici, ma un successo come questo dimostra che c'è effettivamente spazio per proporre, e quindi vendere, qualcosa di diverso dalle solite esperienze.

Le prime ore dopo il lancio di Kingdom Come Deliverance 2 avevano dimostrato fin da subito un grande attaccamento da parte dela community, con oltre 140mila utenti attivi contemporaneamente a pochissimo dallo sblocco del titolo su Steam.

Il titolo è partito con il proverbiale botto, insomma. Ora Warhorse dovrà capitalizzare con i tanti giocatori raccolti e lavorare ancora di più sul suo successo, e la roadmap resa nota poco tempo fa sicuramente sarà un grande supporto.

Il quale è già arrivato, per altro, perché in queste ore è stato già risolto il problema più grande di Kingdom Come Deliverance 2, contro il quale si erano schiantati i videogiocatori.