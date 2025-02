Kingdom Come Delivernce 2 ha già corretto il suo problema più grave, grazie ai fan

Ecco la magia dei modder che, ancora una volta, riescono a sistemare un sistema di salvataggio che sembrava fatto apposta per mettere i nervi a dura prova.

Kingdom Come; Deliverance 2 si è rivelato un gran gioco (tanto che lo trovate su Amazon), con una trama e un mondo che tengono incollati per ore.

Ma, a quanto pare, il sistema di salvataggi con le Savior Schnapps era un vero incubo per chiunque avesse solo il minimo desiderio di interrompere una sessione di gioco senza dover affrontare il fardello delle risorse limitate.

Ecco però che, come riportato anche da PCGamesN, nel giro di 24 ore è arrivata la mod (qui) che sblocca finalmente una "salvezza" illimitata: basta premere F5, e il gioco è fatto.

Il bello di questa soluzione è che non si tratta di un’invenzione stravagante, ma di un ritorno a un sistema che avevamo già visto nel primo Kingdom Come.

La velocità con cui è arrivato è la prova di quanto la comunità dei videogiocatori possa reagire a una necessità.

Ma non mancano le avvertenze, ed è giusto che ci siano. La possibilità di perdere i salvataggi a causa di un uso scorretto della mod non è da sottovalutare, ed è giusto che i creatori abbiano messo in chiaro che, se qualcosa va storto, la responsabilità non ricadrà su di loro.

Ma, a parte queste piccole preoccupazioni, questa è una delle ragioni per cui le mod sono tanto amate: risolvono i difetti senza aspettare che le case di sviluppo si decidano a fare qualcosa.

La vera domanda, però, è: quando le software house si decideranno a fare delle scelte intelligenti come questa, senza che sia sempre necessario un modder per sistemare quello che avrebbero potuto già fare da soli?

Restando in tema, avete letto che Kingdom Come: Deliverance 2 ha un riferimento a Elden Ring che potreste non aver notato?

Infine, nella mia recensione del gioco vi ho spiegato che «Kingdom Come: Deliverance 2 è un gioco che non scende a compromessi, e va bene così. È un’opera per chi sa apprezzare il lento scorrere del tempo, il realismo portato all’estremo, il peso di ogni decisione.»