Kingdom Come Deliverance 2 diventa ancora più difficile, con la nuova patch

Se per qualche motivo pensavate che le avventure di Henry in Kingdom Come Deliverance 2 fossero troppo semplici, da questo momento potrete mettervi alla prova con una difficoltà ancora più elevata, pensata per chi è alla ricerca di una vera sfida.

La modalità Hardcore era già stata annunciata diverse settimane fa e sarà ufficialmente disponibile grazie alla patch 1.2.4, già scaricabile da questo momento per le vostre copie di gioco.

Come segnalato da GameSpot, questo nuovo livello di difficoltà non solo renderà la vostra campagna molto più impegnativa, ma ostacolerà i giocatori stessi con alcune novità e rimozioni: ad esempio non sarà più possibile accedere al viaggio rapido, rendendo l'avventura più lenta e realistica allo stesso tempo.

Inoltre, i giocatori dovranno scegliere alcuni tratti negativi da assegnare a Henry prima di iniziare la propria campagna: ad esempio potreste avere la sudorazione facile e puzzare più del normale senza esservi prima fatti una doccia, non riuscire più a chiedere indicazioni a causa della vostra timidezza o perfino diventare sonnambuli, risvegliandovi in un posto completamente diverso dopo aver riposato.

Se siete interessati a scoprire tutte le novità proposte nella modalità Hardcore, Warhorse Studios ha pubblicato un'interessante pagina dedicata: potete visitarla al seguente indirizzo.

Ma Kingdom Come Deliverance 2 (lo trovate su Amazon) migliorerà anche per chi non intende utilizzare questa modalità: come ulteriori novità segnaliamo infatti la possibilità di rasarvi la testa a zero e un fix per un bug dei file di salvataggio che poteva verificarsi con le versioni Xbox.

Sono ovviamente presenti anche bugfix e altri piccoli ribilanciamenti che miglioreranno l'esperienza di gioco: trovate il changelog completo in lingua inglese al seguente indirizzo, se volete scoprirli tutti.

Per molti appassionati questo aggiornamento potrebbe rappresentare la scusa perfetta per iniziare una nuova campagna e mettersi davvero alla prova: che siate interessati o meno alla modalità hardcore, vi consiglio come sempre di scaricare la patch il prima possibile.