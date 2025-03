Kingdom Come Deliverance 2 come Baldur's Gate è sorprendente

Un utente di Reddit, Merinid, ha condiviso un video di 45 secondi che mostra Kingdom Come: Deliverance 2 con una prospettiva isometrica.

Nel filmato, Henry di Skalitz esplora la città di Kuttenberg in modo divertente e insolito, come e più di quanto visto nel gioco originale (che trovate su Amazon).

Tra le strade fangose, sfidando le guardie, tentando la fuga in modo rocambolesco e persino mettendo fuori combattimento un ignaro cittadino prima di darsi alla fuga a cavallo—salvo poi essere disarcionato in maniera esilarante.

Negli ultimi anni, la telecamera isometrica è tornata in auge con titoli come Baldur’s Gate 3, Hades e Disco Elysium, e questo esperimento dimostra quanto potrebbe essere affascinante applicarla anche a Kingdom Come.

Intanto, il successo di Kingdom Come: Deliverance 2 (il quale ha avuto un picco di giocatori 250mila giocatori simultanei, contro il picco di 96.069 giocatori di sette anni fa del capitolo precedente) lascia ben sperare per un futuro sequel.

L’attore che presta la voce a Henry, Tom McKay, ha recentemente dichiarato di essere aperto a qualsiasi sviluppo della serie, senza sbilanciarsi troppo su cosa riserverà il futuro per il protagonista.

L'idea di un Kingdom Come: Deliverance 2 con visuale isometrica è tanto assurda quanto intrigante. Sebbene il gioco sia nato per offrire un’esperienza immersiva in prima persona, o in terza grazie ai fan, questo esperimento dimostra che un cambio di prospettiva potrebbe dare vita a un’esperienza completamente nuova, senza intaccare il fascino del mondo medievale creato da Warhorse Studios.

Chissà, magari un giorno vedremo un gioco investigativo in stile Baldur's Gate ambientato nel XV secolo, con Henry e Hans alle prese con crimini da risolvere. Per ora, possiamo solo immaginare.

Nel mentre Sir Tobi di Warhorse ha parlato: nessun remake o remaster per il primo Kingdom Come Deliverance, conferma il PR manager in una recente intervista.