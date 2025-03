Kingdom Come: Deliverance 2 in terza persona, grazie ai fan

La voglia degli appassionati di Kingdom Come: Deliverance 2 di esplorare il mondo medievale di Boemia da una prospettiva diversa è stata finalmente esaudita.

Un recente progetto amatoriale sta trasformando l'esperienza di gioco del secondo capitolo della serie (che trovate su Amazon), permettendo ai giocatori di abbandonare la visuale in soggettiva imposta dagli sviluppatori.

Questa modifica, passata quasi inosservata al suo debutto il mese scorso, sta rapidamente guadagnando popolarità tra i fan che hanno sempre desiderato ammirare il proprio personaggio mentre si muove nell'accurata ricostruzione storica del XV secolo.

Il modder 'Javier66' ha creato un'implementazione che introduce la possibilità di giocare Kingdom Come: Deliverance 2 in terza persona, una funzionalità non prevista dagli sviluppatori di Warhorse Studios.

La particolarità più interessante di questa mod è la possibilità di passare istantaneamente dalla visuale in prima persona a quella in terza persona con la semplice pressione di un tasto, permettendo così di alternare le due modalità in base alle situazioni di gioco.

Per molti giocatori, questa flessibilità rappresenta il perfetto equilibrio: esplorare i vasti paesaggi boemi osservando il proprio personaggio nella sua interezza, per poi tornare alla visuale in soggettiva durante i combattimenti, mantenendo così l'immersività tanto cara alla serie.

Il passaggio tra le due modalità avviene premendo F3 per attivare la terza persona e F4 per tornare alla prima.

L'installazione della mod richiede pochi e semplici passaggi. È necessario prima attivare la modalità sviluppatore attraverso le opzioni di avvio di Steam, aggiungendo il comando "-devmode +exec user.cfg" ai parametri di lancio.

Successivamente, i file CFG scaricati vanno collocati nella cartella principale del gioco, sostituendo o integrando l'eventuale file user.cfg già presente.

Mentre la comunità di modder arricchisce quindi l'esperienza di gioco, Kingdom Come: Deliverance 2 continua a registrare numeri impressionanti sul fronte commerciale. Il titolo ha superato il milione di copie vendute in appena 24 ore dal lancio, raggiungendo un picco di oltre 250.000 giocatori contemporanei su Steam.

Warhorse Studios ha recentemente annunciato di aver oltrepassato i due milioni di copie vendute in meno di due settimane, confermando l'ottima accoglienza del pubblico.

Ma non solo: sempre Warhorse ha anticipato che la patch 1.2 di Kingdom Come Deliverance 2 sarà così enorme da avere un changelog completo di ben 34 pagine.