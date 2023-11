Killer Instinct Anniversary Edition è disponibile da oggi, anche gratis

Killer Instinct è finalmente pronto a festeggiare i suoi primi 10 anni dall'uscita originale su Xbox One con tante novità interessanti, anche e soprattutto per chi non aveva mai avuto l'occasione di provarlo.

Il picchiaduro basato sulla leggendaria serie di Rare fu sviluppato originariamente da Double Helix Games, ma Iron Galaxy Studios ne prese quasi subito le redini supportando a lungo il gioco.

Pur non essendo mai arrivato ai livelli di franchise come Street Fighter e Mortal Kombat, l'ultimo capitolo di Killer Instinct ha comunque guadagnato una sua fedele base di utenti, anche grazie all'inclusione della Definitive Edition su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon).

Pochi giorni fa era arrivata un grande annuncio a sorpresa di Iron Galaxy Studios, ovvero l'arrivo della Anniversary Edition come upgrade gratuito per tutti coloro possiedano già il gioco di base, ma che sarà anche disponibile gratis in una speciale versione free-to-play.

Non era però stata svelata una data d'uscita ufficiale, annunciata a sorpresa da Iron Galaxy Studios sui suoi profili social: Killer Instinct Anniversary Edition sarà disponibile già da oggi 28 novembre alle ore 21.00, su Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Per chiunque fosse interessato a provarlo gratuitamente, la versione free-to-play includerà un solo personaggio a rotazione settimanale, che potrà però essere liberamente utilizzato sia offline che in multiplayer, comprese le modalità competitive.

L'aggiornamento includerà inoltre un bilanciamento di tutti i combattenti e quasi tutti i contenuti già presenti nella Definitive Edition, con l'unica vera eccezione delle versioni classiche di Killer Instinct 1 e 2.

Ad oggi non è chiaro se saranno proposte per l'acquisto separato, ma se siete interessati ad averli nella vostra collezione potrebbe essere una buona idea acquistare la Definitive Edition prima che arrivi ufficialmente l'upgrade.

Per quanto riguarda gli utenti iscritti a Xbox Game Pass non è stata annunciata alcuna novità, ma è probabile che la loro copia della Definitive Edition sarà automaticamente aggiornata alla Anniversary Edition senza costi aggiuntivi.

Restando in tema di novità per il servizio in abbonamento, cogliamo l'occasione per ricordarvi che da oggi arriveranno altri due nuovi giochi gratis. Ma non dimenticatevi anche di dare un'occhiata ai giochi che lasceranno presto il servizio.