Kamiya ringrazia Mikami: «ho sempre preso decisioni basate sui suoi insegnamenti»

Il sorgere di un nuovo studio dalle ceneri di vecchie esperienze segna spesso un ritorno alle origini creative nella sempre mutevole industria. È proprio questo il caso di Hideki Kamiya, celebre game designer che, dopo aver abbandonato PlatinumGames, ha annunciato durante i Game Awards 2024 la nascita del suo nuovo studio Clovers.

Non si tratta di una scelta casuale ma di un omaggio conscio al passato, con radici profonde nella filosofia creativa che ha plasmato la sua carriera e che continua a guidarlo anche oggi, mentre prepara un seguito del cult Okami (che trovate su Amazon) in collaborazione con Capcom.

In una recente intervista rilasciata a Game*Spark, Kamiya ha rivelato quanto l'influenza di Shinji Mikami, creatore di Resident Evil, continui a plasmare il suo approccio allo sviluppo.

Sebbene i due non lavorino più insieme dal 2010, quando Mikami completò Vanquish, gli insegnamenti del maestro sono rimasti impressi nel DNA creativo di Kamiya.

«Non dico continuamente allo staff 'questo è ciò che direbbe Mikami-san', ma nel corso dello sviluppo dei miei giochi ho sempre preso decisioni basate sui suoi insegnamenti, condividendoli con il team di produzione», ha spiegato Kamiya.

Quella filosofia veniva chiamata "lo spirito del 4°", in riferimento al leggendario Capcom Production Studio 4, fucina di creatività responsabile di titoli iconici come Devil May Cry e Killer 7.

Nonostante la determinazione di voltare pagina rispetto al capitolo Platinum Games, Kamiya ha recentemente espresso il desiderio di riprendere in mano Scalebound, l'ambizioso progetto in collaborazione con Microsoft che non vide mai la luce. Una dichiarazione che dimostra come, al di là delle nuove avventure, alcuni progetti incompiuti continuino a occupare un posto speciale nei pensieri del designer.

Con l'annuncio del seguito di Okami, Kamiya sembra voler chiudere un cerchio, tornando a lavorare su una delle sue creazioni più amate proprio con Capcom, l'azienda dove la sua carriera è decollata.

Per i fan dei suoi lavori e per chi ha seguito la sua evoluzione creativa, questa nuova fase rappresenta non solo un ritorno alle origini, ma anche la promessa di una rinnovata libertà espressiva che ha sempre contraddistinto le sue opere migliori.