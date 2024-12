Jim Carrey tornerà in Sonic 4? «Non riesco a immaginare nessun altro come Robotnik»

Con l’uscita di Sonic - Il Film 3 il 20 dicembre, l’attesa per il terzo capitolo delle avventure del riccio blu cresce.

Dopotutto, l'icona SEGA sta avendo nuovamente successo anche nel mondo dei videogiochi (che trovate su Amazon).

Tra le tante star coinvolte nella saga cinematografica — da Idris Elba (Knuckles) a James Marsden (Tom) — è impossibile non pensare a Jim Carrey e alla sua irresistibile interpretazione del dottor Ivo Robotnik, meglio conosciuto come Eggman, presente anche nel terzo capitolo.

Questo, considerando anche la recente conferma che Sonic - Il Film 4 si farà, tanto che c'è già l'anno di uscita.

Tuttavia, le ben note dichiarazioni di Carrey sul possibile ritiro dalle scene sollevano domande sul futuro del personaggio, come riportato anche da ComicBook.

Jeff Fowler, regista del film, ha affrontato l’argomento in un’intervista, ammettendo che immaginare un Robotnik senza Jim Carrey è difficile:

«Onestamente, non riesco a immaginare nessun altro nel ruolo di Robotnik. Ma su cosa succederà in futuro, ci saranno molte discussioni da fare, soprattutto dopo l’uscita di questo capitolo e dopo aver visto come andranno le cose.»

Per ora, sembra che il franchise potrebbe esplorare nuovi orizzonti, con l’introduzione di altri antagonisti.

In Sonic 3, Carrey tornerà non solo come Robotnik, ma interpreterà anche Dr. Gerald Robotnik, il geniale nonno del suo personaggio, noto ai fan dei videogiochi come il creatore di Shadow the Hedgehog e della colonia spaziale ARK.

Shadow, doppiato da Keanu Reeves, sarà il principale antagonista di questo capitolo, lasciando Robotnik in secondo piano.

Con Carrey che ha accennato più volte a un possibile ritiro dalle scene, il futuro del franchise potrebbe dover fare a meno di Robotnik.

Ma l’universo di Sonic non manca certo di potenziali villain: da Metal Sonic di Sonic CD a Chaos di Sonic Adventure, fino a Black Doom di Shadow the Hedgehog.

Fowler ha confermato di avere molte idee su dove portare la serie post-Sonic 3. E considerando il grande successo di personaggi come Shadow e Knuckles, non è esclusa la possibilità di spin-off dedicati, come recentemente scherzato da Keanu Reeves e Idris Elba.

Per i fan di Jim Carrey, la sua presenza in Sonic 3 è una certezza che promette momenti esilaranti, come solo lui sa fare. Da Ace Ventura a The Mask, Carrey è un maestro nell’unire umorismo ed eccentricità, e il suo Robotnik non è da meno.

Ma, come sempre, la domanda rimane: Carrey tornerà per un eventuale Sonic 4 o si ritirerà definitivamente? Se c’è una cosa chiara, è che il franchise può contare su una solida base di personaggi e storie per il futuro.

Eppure, senza Carrey, perderebbe un po’ di quella scintilla unica che ha reso Robotnik tanto iconico.