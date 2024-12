Jim Carrey spiega perché è tornato in Sonic 3

Dopo aver annunciato il suo ritiro nel 2022, Jim Carrey ha sorpreso tutti tornando nel ruolo del malvagio (e geniale) Dr. Robotnik in Sonic - Il film 3.

Ma cosa lo ha convinto a partecipare al terzo capitolo della saga cinematografica nata nel 2020 (trovate il primo capitolo su Amazon)?

Con la sua solita ironia, Carrey ha spiegato la cosa nel corso di un'intervista all'Associated Press (via GamesRadar+):

«Sono tornato in questo universo perché, innanzitutto, posso interpretare un genio, il che è un po’ una forzatura. E poi ho comprato un sacco di cose e, onestamente, ho bisogno di soldi.»

Nonostante le battute, l'attore aveva dichiarato in passato che sarebbe tornato a recitare solo per uno script speciale, un copione scritto, come ha detto lui, «con inchiostro dorato».

A quanto pare, il regista di Sonic 3, Jeff Fowler, ha preso queste parole alla lettera:

«Abbiamo stampato il copione con inchiostro a 24 carati e l’abbiamo consegnato direttamente a casa sua,» ha rivelato Fowler a SFX Magazine.

Oltre a Carrey, tornano anche Ben Schwartz (Sonic), Colleen O'Shaughnessey (Tails), Idris Elba (Knuckles) e James Marsden (Tom Wachowski). Ma la vera novità è l’ingresso di Keanu Reeves nel cast, che interpreterà Shadow.

Fowler ha spiegato la scelta del celebre attore per il ruolo: «Shadow è un anti-eroe con un tono cupo ed edgy. La performance di Keanu nei film di John Wick ci è sembrata perfetta per il vibe che volevamo trasmettere."

Reeves, a quanto pare, ha abbracciato con entusiasmo il progetto, comprendendo appieno il carattere del personaggio e il mondo di Sonic.

Sonic - Il Film 3 arriverà nei cinema il 1 gennaio 2025 in Italia, giusto in tempo per la fine delle festività natalizie. Speriamo si tratti di una buona occasione per i fan della serie e per chi è in cerca di un po’ di azione e risate sul grande schermo.