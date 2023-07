Italian Video Game Awards 2023: tutti i vincitori

Nelle scorse ore, il palcoscenico di First Playable ha dato spazio anche alle premiazioni degli Italian Video Games Awards 2023 – i premi mirati a esaltare l'eccellenza italiana nel nostro medium preferito.

Pochi giorni fa erano stati resi noti i nominati nelle diverse categorie, con una giuria internazionale chiamata ad assegnare i riconoscimenti finali.

Di seguito, evidenziamo i vincitori tra le varie nomination.

Best Italian Video Game

tERRORbane (BitNine Studio)

Batora: Lost Haven (Stormind Games)

Freud's Bones - The Game (Axel Fox | Fortuna Imperatore)

Hell is Others (Strelka Games & Yonder)

Mario + Rabbids Sparks of Hope (Ubisoft Milan)

MotoGP22 (Milestone)

Ravenous Devils (Bad Vices Games)

Redout 2 (34BigThings)

Saturnalia (Santa Ragione)

Soulstice (Reply Game Studios)

The Rude Awakening (One O One Games)

Vajont (Artheria)

Best Italian Debut Game

Venice 2089 (Safe Place Studio)

Freud's Bones - The Game (Axel Fox | Fortuna Imperatore)

IMAGO: Beyond the Nightmares (BR-Digital)

tERRORbane (BitNine Studio)

Vajont (Artheria)

Best Innovation

Saturnalia (Santa Ragione)

Hell is Others (Strelka Games & Yonder)

Mario + Rabbids Sparks of Hope (Ubisoft Milan)

tERRORbane (BitNine Studio)

Vajont (Artheria)

Outstanding Italian Company

Ubisoft Milan

Nacon Studio Milan

Reply Game Studios

Outstanding Individual Contribution

Cristina Nava (Ubisoft Milan)

Antonio Cannata (Stormind Games)

Valerio Di Donato (34BigThings)

Come sottolineato dagli organizzatori, «gli Italian Video Game Awards 2023 si sono svolti nella cornice di First Playable, il principale evento business dedicato allo sviluppo di videogiochi in Italia che mette in contatto i developer italiani con i publisher e gli investitori internazionali e organizzato da IIDEA e Toscana Film Commission - Fondazione Sistema Toscana, in collaborazione con l’Agenzia ICE. Quest’anno l’evento si è spostato a Firenze, ospitato da Nana Bianca, startup studio e acceleratore verticale nel settore digitale, all’interno dell’Innovation Center di Fondazione CR Firenze».

La giuria che ha scelto i vincitori includeva, «Vikki Blake: giornalista, critica, editorialista e consulente; Mike Channell: co-editor di Outside Xbox; Lucy James: Senior Video Producer presso GameSpot e Creative Producer presso Giant Bomb; Imogen Mellor: giornalista freelance, streamer e presentatrice; Alexis Trust: Communication Manager presso Chucklefish; Jake Tucker: caporedattore di TechRadar Gaming; Ross Thompson: content creator, Consultant & Advisor in gaming ed esports».