IIDEA svela i nominati agli Italian Video Game Awards 2023

Sono state annunciate le candidature per gli Italian Video Game Awards 2023.

L'evento, organizzato dall'associazione italiana di categoria IIDEA, è giunto alla sua undicesima edizione e si svolgerà il 6 luglio 2023 a Firenze, in concomitanza con la conferenza B2B First Playable.

Advertisement

La cerimonia sarà condotta dalla conduttrice, critica e streamer irlandese Aoife Wilson e trasmessa in diretta al pubblico di lingua inglese tramite il media partner VGC (via GameIndustry).

Ecco i finalisti degli Italian Video Game Awards 2023 di quest'anno:

Best Italian Game:

Batora: Lost Haven (Stormind Games)

Freud's Bones - The Game (Axel Fox | Fortuna Imperatore)

Hell is Others (Strelka Games & Yonder)

Mario + Rabbids Sparks of Hope (Ubisoft Milan)

MotoGP22 (Milestone)

Ravenous Devils (Bad Vices Games)

Redout 2 (34BigThings)

Saturnalia (Santa Ragione)

Soulstice (Reply Game Studios)

tERRORbane (BitNine Studio)

The Rude Awakening (One O One Games)

Vajont (Artheria)

Best Italian Debut Game:

Freud's Bones - The Game (Axel Fox | Fortuna Imperatore)

IMAGO: Beyond the Nightmares (BR-Digital)

tERRORbane (BitNine Studio)

Vajont (Artheria)

Venice 2089 (Safe Place Studio)

Best Innovation:

Hell is Others (Strelka Games & Yonder)

Mario + Rabbids Sparks of Hope (Ubisoft Milan)

Saturnalia (Santa Ragione)

tERRORbane (BitNine Studio)

Vajont (Artheria)

Outstanding Italian Company:

Nacon Studio Milan

Reply Game Studios

Ubisoft Milan

Outstanding Individual Contribution:

Antonio Cannata (Stormind Games)

Valerio Di Donato (34BigThings)

Cristina Nava (Ubisoft Milan)

La giuria internazionale degli Italian Video Games Awards 2023 è composta da: Vikki Blake (giornalista ed editorialista), Mike Channell (co-editor di Outside Xbox), Lucy James (Senior Video Producer di GameSpot e Creative Producer presso Giant Bomb), Imogen Mellor (giornalista), Alexis Trust (Communication Manager presso Chucklefish), Jake Tucker (caporedattore di TechRadar Gaming) e Ross Thompson (content creator).

Appuntamento quindi il 6 luglio prossimo per scoprire la lista completa dei vincitori.

Se nel frattempo volete supportare il lavoro di SpazioGames, potete acquistare su Amazon i vostri videogiochi preferiti senza alcun costo aggiuntivo.