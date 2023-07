First Playable torna il 6 luglio: l'industria dei videogiochi si incontra a Firenze

Torna anche per questo 2023 l'appuntamento con First Playable, l'evento business dell'industria italiana dei videogiochi, arrivato ormai alla sua quinta edizione.

Quest'anno a fare da teatro all'evento, che si terrà il 6 e il 7 luglio a Firenze, sarà l'innovation hub di Nana Bianca. L'intento dell'iniziativa, leggiamo nel comunicato stampa che accompagna l'annuncio, rimane quella di accelerare la crescita dell'industria nostrana, facendo da punto di incontro per gli esponenti del videogioco italiano (e non).

«La quinta edizione dell’iniziativa First Playable si preannuncia come un interessante momento di incontro e confronto per accendere i riflettori sull’industria italiana dei videogiochi, un settore in crescita su cui come Ministero continueremo ad investire risorse affinché si sviluppi sempre più e conquisti ancora nuovo pubblico e nuovi mercati» ha commentato la Senatrice Lucia Bergonzoni, Sottosegretaria di Stato al Ministero della Cultura.

«Per il quinto anno Fondazione Sistema Toscana, con Toscana Film Commission, è a fianco di First Playable, il principale evento del settore dei videogiochi in Italia» ha aggiunto invece Iacopo di Passio, Presidente di Fondazione Sistema Toscana. «Un appuntamento che si presenta con numeri in crescita e importanti momenti di scambio e incontro tra gli operatori del settore. Non possiamo pertanto che essere soddisfatti della nuova edizione di un evento che favorisce lo sviluppo dell’industria audiovisiva e dei videogiochi, che coniuga, arte, tradizione e innovazione – e per questo sceglie la Toscana - oltre ad offrire ampie e nuove possibilità lavorative per giovani».

L'evento, organizzato da IIDEA e Toscana Film Commission - Fondazione Sistema Toscana, in collaborazione con l'Agenzia ICE, coinvolgerà 45 publisher e investitori provenienti da 12 Paesi (tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Svezia, Spagna, Paesi Bassi, Francia, Polonia, Messico, Giappone, Germania e ovviamente Italia).

«Già accreditati all’evento oltre 180 imprese e liberi professionisti della produzione di videogiochi italiani, desiderosi di presentare i propri prototipi ai principali publisher e investitori del settore del settore» aggiunge la nota stampa. «Attesi nel complesso più di 500 operatori del settore per un’edizione che si preannuncia estremamente stimolante per la condivisione di idee e opportunità di collaborazione oltre che un appuntamento di spicco per la promozione e la crescita del Made in Italy in ambito videoludico».

Saranno coinvolti in First Playable anche gli acceleratori Bologna Game Farm, Cinecittà Game Hub e QuickLoad, a cui si affianca il programma di pre-accelerazione Zagarolo Gaming House. Si terranno anche otto worksphop che offriranno approfondimenti tecnici per gli addetti ai lavori del settore.

Infine, è prevista anche la cerimonia di premiazione degli Italian Video Games Awards (potrete seguirla su Twitch) – qui i nominati, svelati pochi giorni fa – e ci sarà spazio anche per Women in Games Italia, l'organizzazione no profit che promuove le donne dell'industria dei videogiochi.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di First Playable. In occasione dell'evento dello scorso anno, abbiamo avuto modo di chiacchierare direttamente con gli organizzatori, facendo il punto sulla realtà e le prospettive dell'ambiente di sviluppo italiano: potete approfondire l'argomento leggendo il nostro articolo.