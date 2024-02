Black Panther, Iron Man e Star Wars: Jedi cancellati? Arriva la risposta

Nelle scorse ore, EA ha confermato di aver licenziato ben 670 dipendenti, corrispondenti al 5% della forza lavoro dell'intero gruppo.

Purtroppo, quindi, neanche un gigante come Electronic Arts (che ha dato alla luce titoli come EA Sports FC 24, che trovate su Amazon), è rimasto fuori dall'ondata di licenziamenti.

Una notizia davvero pessima, con il colosso americano che ha anche annunciato un'imminente ristrutturazione dei suoi prossimi progetti.

EA ha infatti confermato di aver cancellato un videogioco di Star Wars in sviluppo presso Respawn, e di cui si vociferava da tempo. A quanto pare, però, diversi progetti molto attesi si sono "salvati".

Come riportato anche da PSU, infatti, un report di IGN US afferma che i prossimi progetti di EA su Black Panther, Iron Man e Star Wars: Jedi sono ancora in lavorazione.

Non sembra quindi che EA si stia allontanando completamente dai progetti su licenza.

I capitoli di Star Wars: Jedi hanno anche un'enorme comunità di giocatori alle spalle, quindi il fatto che EA stia mantenendo la serie come obiettivo non è una sorpresa.

I giochi di Black Panther e Iron Man, invece, non sono ancora stati testati, anche se si tratta di IP affermate, e questo probabilmente non fa che aumentare il controllo che dovranno affrontare.

A seconda dei risultati che otterranno, sarà interessante vedere se EA continuerà a lavorare con Disney e Marvel su questi progetti.

Ad ogni modo, ricordiamo che parte di questo taglio è anche un cambiamento strategico nel modo in cui EA opera, con uno dei principali cambiamenti che consiste nel concentrarsi maggiormente sulla proprietà intellettuale di cui è proprietaria, allontanandosi dai progetti per i quali si paga una licenza per la IP.

Il rapporto di IGN US aggiunge che EA è ancora "concentrata" sul suo rapporto con Disney e Marvel, anche se questa svolta potrebbe essere l'inizio della fine della collaborazione.

Ricordiamo che nelle scorse ore vi sono stati numerosi licenziamenti nell'Industry, tra cui spiccano i 900 posti di lavoro persi decisi da PlayStation nonché anche il 20% dell'intera forza lavoro di Deck Nine.