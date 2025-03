InZOI impressionante: nelle città 300 personaggi contemporaneamente

Nel panorama dei simulatori di vita, sappiamo che la situazione è stagnante da un bel po', con lo strapotere indiscusso di The Sims. Tuttavia, InZOI ha tutta l'ambizione necessaria a provare a detronizzarlo, come ha dimostrato anche lo scorso anno dopo le prime prove alla Gamescom di agosto.

Così, nelle scorse ore Krafton ha anche confermato un nuovo interessante dettaglio: i borghi cittadini dove potremmo scorrazzare saranno tutti abitati da 300 personaggi contemporaneamente, che si muoveranno in autonomia e seguiranno le loro routine giornaliere, di fatto rendendo viva la città e generando «dinamiche sociali complesse» con le quali saremo chiamati a divertirci e interagire.

Tre metropoli pulsanti di vita artificiale

Abbandonando le limitazioni dei quartieri circoscritti, InZOI abbraccia la filosofia del mondo aperto già sperimentata da The Sims 3 in poi, permettendo agli utenti di esplorare vasti ambienti senza interruzioni o schermate di caricamento. In pratica, non è che la vostra casa sia una "mappa" a sé, ma è parte di una città in cui si può scorrazzare liberamente.

La vera novità risiede però nella diversificazione geografica e culturale: il gioco offrirà tre distinte metropoli, ciascuna con una propria identità ben definita.

Bliss Bay si ispira alla soleggiata San Francisco con le sue caratteristiche colline e atmosfere californiane. Kucingku trae influenza dall'architettura e cultura indonesiana, mentre Dowon rappresenta un omaggio alle città coreane con i loro contrasti tra modernità e tradizione. In ciascuna di queste, possiamo aspettarci scorci diversi, ma la stessa profondità per le interazioni con la popolazione, a quanto pare.

Simulazione di vita e simulazione sociale

La densità demografica rappresenta il vero punto di forza di questa nuova esperienza. Come spiegato dal direttore di gioco Hyungjun 'Kjun' Kim nell'intervista al numero 407 di PC Gamer:

«All'interno della città del gioco, 300 personaggi – conosciuti come Zoi – interagiscono tra loro in tempo reale, dando vita a una varietà di eventi e narrazioni. Questa interazione dinamica consente ai giocatori di godere di un'esperienza più vivace e coinvolgente».

Chi conosce The Sims sa che alcuni dei momenti più memorabili nascono proprio quando ci si limita ad osservare il comportamento autonomo dei personaggi virtuali. Vedere un vicino spiare dalla finestra o assistere a situazioni comiche generate dall'intelligenza artificiale rappresenta spesso il fascino principale di questi giochi, dove ci si ritrova coinvolti in siparietti davvero divertenti

Visti i numeri che InZOI promette per le sue città, questa narrativa emergente creata dagli NPC potrebbe toccare nuove vette.

Scopriremo se sarà effettivamente così a partire dal 28 marzo, giorno in cui InZOI – dapprima atteso lo scorso anno, poi rinviato – esordirà su PC in Accesso Anticipato. In seguito, come ci ha confermato l'autore in una interessante intervista di qualche mese fa, è previsto anche lo sbarco su console.