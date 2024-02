Insomniac, i licenziamenti sono «gravi e senza precedenti»

Le ultime giornate sono state profondamente segnate da un'incredibile ondata di licenziamenti nell'industria videoludica, ma una di quelle che ha fatto più scalpore è sicuramente quella di PlayStation: Sony ha infatti licenziato 900 sviluppatori nelle sue divisioni gaming.

Licenziamenti che non solo hanno comportato la chiusura di London Studio — con cui l'ex presidente Jim Ryan stava festeggiando pochi giorni prima dell'annuncio — ma anche studi di assoluto spessore come Guerrilla Games, autori di Horizon Forbidden West, e perfino Insomniac Games, team responsabile di Marvel's Spider-Man 2.

Nonostante siano state vendute ben 10 milioni di copie, facendo volare l'IP di Spider-Man sempre più in alto, Sony ha ritenuto di dover comunque lasciare a casa diversi dipendenti, confermando — qualora ce ne fosse bisogno — che l'industria videoludica tripla-A ha ormai raggiunto un punto di non ritorno.

Una situazione che ha inevitabilmente scosso gli autori di Marvel's Spider-Man 2 (lo trovate su Amazon), che sui loro profili social hanno confermato di aver subito sulla loro pelle le conseguenze di questa nuova ondata di licenziamenti.

«Proprio come altri team in SIE e PlayStation Studios, Insomniac Games è stata colpita dai licenziamenti di ieri [2 giorni fa, ndr].

Non abbiamo parole sufficienti per esprimere i nostri sentimenti al riguardo. Questo è un momento grave e senza precedenti per il nostro studio».