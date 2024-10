Marvel's Wolverine, il creative director dice addio e si unisce a Xbox

Siamo ancora in attesa di aggiornamenti ufficiali sullo sviluppo di Marvel's Wolverine, ma pare che ci siano già stati cambiamenti improvvisi ai vertici, con un addio che ha quasi del clamoroso.

Secondo quanto svelato da un nuovo report di Game File, pare infatti che l'esclusiva PS5 dedicata a Logan abbia perso il suo creative director: Brian Horton avrebbe lasciato infatti il suo incarico già dalla scorsa estate.

Ma l'aspetto forse più inaspettato è che il director è passato immediatamente alla "concorrenza": lo stesso report svela che adesso è infatti il creative director di Perfect Dark, il reboot pubblicato dagli Xbox Game Studios.

Brian Horton aveva già esperienza con i videogiochi Marvel, essendo stato in precedenza il creative director di Marvel's Spider-Man Miles Morales, motivo per cui era stato scelto per guidare questo nuovo ambizioso progetto.

Curiosamente, pare che anche il game director Cameron Christian abbia lasciato il suo incarico, ma continuerà comunque a lavorare su Marvel's Wolverine con un ruolo diverso.

La notizia non è stata commentata direttamente da Sony Interactive Entertainment, dunque non possiamo sapere con certezza come mai siano arrivati questi cambi: considerando che sia creative e game director sono rimasti coinvolti, evidentemente PlayStation e Insomniac volevano procedere in una direzione diversa.

Fortunatamente, Marvel's Wolverine ha già trovato i suoi sostituti e sembrano essere di altissimo livello: il nuovo creative director sarà Marcus Smith, mentre il game director adesso è Mike Daly.

Il duo aveva già lavorato insieme in questi rispettivi ruoli su Ratchet & Clank Rift Apart (lo trovate su Amazon): possiamo dunque aspettarci che il nuovo videogioco di Wolverine mantenga elevati standard qualitativi.

La notizia ci fa pensare che potrebbe volerci ancora un po' di tempo prima di ricevere aggiornamenti sullo sviluppo, ma vi terremo prontamente informati non appena ne sapremo di più.

Purtroppo non è la prima volta che Marvel's Wolverine "perde pezzi": pochi mesi fa vi avevamo segnalato anche l'addio del suo story lead.