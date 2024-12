Indiana Jones e l'Antico Cerchio anche in terza persona, più o meno

È bastato un video condiviso su X per scatenare un'ondata di curiosità tra i fan di Indiana Jones e l'Antico Cerchio.

Il gioco è disponibile solo da poche settimane (e lo trovate su Amazon), ma sono in molti a essersi "lamentati" del fatto che il titolo è solo in soggettiva.

Se per quanto riguarda gli eventuali sequel non è ancora detta l'ultima parola, per il titolo in questione una modalità ufficiale in terza persona è pura utopia.

Ora, però, la svolta: un glitch ha infatti permesso di vedere il celebre archeologo esplorare il livello di Sukhothai dietro le spalle del personaggio, come riportato anche da Pure Xbox.

Solitamente, il gioco sviluppato da MachineGames è pensato per essere vissuto in prima persona, con alcune sequenze di platforming che passano a una visuale in terza.

Il video, pubblicato da un utente e ripreso dall'account 80 LEVEL, mostra una clip sorprendentemente fluida e ben rifinita per essere frutto di un bug.

Tanto che alcuni fan hanno subito iniziato a speculare sulla possibilità di giocare l'intera avventura in terza persona.

«Un giocatore ha accidentalmente eseguito Indiana Jones e l'Antico Cerchio in modalità terza persona. Il cambiamento è avvenuto a causa di un bug,» si legge nel tweet accompagnato dal video.

Va detto che alcune sezioni di Indiana Jones e l'Antico Cerchio sono già progettate per essere giocate in terza persona, come nei momenti platform.

Questo spiega perché una visuale simile appaia così naturale e ben integrata. Tuttavia, ciò non implica che il gioco completo sia già predisposto per questa prospettiva.

Gli sviluppatori potrebbero aver curato queste sezioni specifiche senza considerare un'estensione a tutto il gameplay.

Le reazioni online sono state miste: c'è chi sogna una patch ufficiale che permetta di scegliere tra prima e terza persona, e chi considera il bug semplicemente un curioso esperimento tecnico.

Al momento, MachineGames non ha commentato il glitch né le voci sulla possibilità di implementare una visuale alternativa.

Resta da vedere quindi se il team deciderà di ascoltare la community e lavorare su una modalità terza persona per Indiana Jones e l'Antico Cerchio, tra un aggiornamento e l'altro.