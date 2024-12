Indiana Jones e l'Antico Cerchio si aggiorna ancora: le novità dell'Update 2

Indiana Jones e l'Antico Cerchio si aggiorna ancora, con Bethesda e MachineGames che annunciano l'arrivo dell'Update 2 a partire da questo momento.

Il titolo di Xbox (lo trovate su Amazon) si era già aggiornato di recente dopo il lancio, a dimostrazione di quanto il team di sviluppo tenga a questa produzione in un momento così importante per la piattaforma.

Nel primo update era stato introdotto il supporto per Path Tracing su PC, insieme a una serie di correzioni, miglioramenti e ottimizzazioni specifiche per la versione PC. Ora, come riportato nel blog ufficiale, l'Update 2 continua a mettere mano al titolo.

Tra i problemi generali risolti, spicca quello che segnalava erroneamente i salvataggi come danneggiati o completamente mancanti, anche se in realtà non c’erano problemi reali.

Sul fronte del gameplay, è stato corretto un bug che impediva ai giocatori di equipaggiare la frusta di Indy, oltre a un problema che poteva far sì che la fotocamera rimanesse equipaggiata in modo permanente. È stata inoltre risolta una situazione in cui la fotocamera poteva andare persa se il giocatore utilizzava il comando rapido per equipaggiarla mentre ispezionava un oggetto vicino.

Anche la grafica ha ricevuto diverse attenzioni. Ad esempio, è stato risolto il fastidioso problema dell’effetto “doppia visione” che rimaneva bloccato sullo schermo dopo un quasi annegamento. Chi ha già incontrato questo bug potrà risolverlo ripetendo la stessa situazione di annegamento. Sono stati inoltre migliorati alcuni aspetti delle cutscene, riducendo il fastidioso effetto di “balbettio” causato da fotogrammi duplicati.

Per quanto riguarda le missioni e le quest, sono stati corretti alcuni problemi che impedivano la progressione della storia. Tra questi, un bug che bloccava Gina prima di raggiungere l’ingresso segreto della Camera del Tesoro del Vaticano, e un altro che la portava a cercare di sbloccare una porta troppo presto, facendo perdere ai giocatori alcuni importanti sviluppi narrativi. È stato poi sistemato un errore nel livello dello Ziggurat a Sukhothai, dove un buco nella collisione del pavimento permetteva al personaggio di cadere nel vuoto.

Su PC, sono state affrontate diverse problematiche legate alle prestazioni, soprattutto per gli utenti Nvidia. Resta però un problema noto: al primo avvio con HDR attivato, la Frame Generation potrebbe disabilitarsi temporaneamente. In questo caso, basta disattivare e riattivare il DLSS per risolvere il problema.

Se volete recuperare Indiana Jones e l'Antico Cerchio questo è il momento migliore per farlo, anche perché come vi abbiamo detto nella nostra recensione si tratta di «una delle migliori avventure della serie, capace di ricreare le grandi atmosfere degli esordi e di offrire ai giocatori una storia che si incastona bene nella timeline.»