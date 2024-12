Indiana Jones, già si pensa ai sequel de L'Antico Cerchio

L’attesissimo Indiana Jones e l’Antico Cerchio è finalmente arrivato, conquistando subito critica e pubblico con la sua avventura mozzafiato che, secondo molti, regge il confronto con la trilogia cinematografica originale.

E mentre il gioco è disponibile solo da pochi giorni (lo trovate su Amazon), la domanda è già nell’aria: sarà l’inizio di una serie targata MachineGames?

Secondo Douglas Reilly, vicepresidente e general manager di Lucasfilm Games, le possibilità per nuove avventure di Indiana Jones sono aperte.

In un’intervista con Variety (via GamingBolt), Reilly ha dichiarato che il focus attuale è garantire il successo de L’Antico Cerchio e del suo primo contenuto aggiuntivo, L’Ordine dei Giganti.

Tuttavia, ha sottolineato che l’universo di Indiana Jones offre ancora tantissimo spazio per storie inedite:

«Penso che ci siano molte opportunità per raccontare altre storie di Indiana Jones tra i film, che potrebbero essere davvero interessanti.»

Il futuro di Indiana Jones nei videogiochi, tuttavia, sarà strettamente legato alle vendite del gioco. Nonostante ciò, con una risposta critica così positiva, le prospettive sembrano rosee.

Al momento, MachineGames è concentrata su L’Ordine dei Giganti, un’espansione narrativa che promette di arricchire ulteriormente l’esperienza del gioco base.

Indiana Jones e l’Antico Cerchio è attualmente disponibile su Xbox Series X|S e PC, con una versione PS5 in arrivo la prossima primavera.

Non perdete la nostra recensione, in cui abbiamo premiato il gioco con un 8/10, definendolo «una delle migliori avventure della serie, capace di ricreare le grandi atmosfere degli esordi e di offrire ai giocatori una storia che si incastona bene nella timeline. Tuttavia, la scelta della prima persona fa perdere molto del dinamismo che ci aspetterebbe da un titolo del genere, che fa del suo meglio nell'esplorazione e negli enigmi ma perde enfasi e mordente nelle ingessate fasi action.»

Restando in tema, avete letto che Indiana Jones è stato gratis per un po' su Humble, ma per errore?