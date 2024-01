Indiana Jones di Bethesda potrebbe uscire prima del previsto

Il nuovo gioco di Indiana Jones prodotto da Bethesda è da tempo sparito dalle scene, ma a breve avremo finalmente modo di vederlo in azione.

Tutti i fan di Indy (trovate la collezione completa con i 4 film su Amazon) non vedono infatti l'ora di ritrovare l'archeologo più famoso del mondo in un videogioco a lui dedicato.

Advertisement

Ciò che è certo è che gli sviluppatori avevano promesso di essersi ispirati a «I Predatori dell’Arca Perduta», ossia il primo film della serie cinematografica, che poco non è.

Ora, dopo la conferma che Indy si mostrerà in occasione dell'imminente Xbox Developer_Direct di gennaio, sembra proprio che il suo ritorno possa avvenire già nel corso del 2024.

Come riportato anche da GameRant, su ResetEra l'insider Shinobi602 ha risposto a un fan e lo ha fatto in modo tale da far pensare che Indiana Jones vedrà la luce proprio quest'anno.

Shinobi602 ha infatti replicato a un giocatore, il quale è rimasto "scioccato" dal fatto che Indy si mostrasse in un trailer di gameplay relativamente presto.

«Se sapessi quando uscirà [il gioco], non saresti così sorpreso», ha scritto l'insider, lasciando intendere che la data di uscita non sarebbe così lontana.

Quello che sappiamo per certo è che l'evento di gennaio dedicato agli sviluppatori ci porterà molte nuove informazioni su Indy.

MachineGames presenterà infatti più di 10 minuti di approfondimenti sul gioco e sugli sviluppatori, inclusi dettagli sull'ambientazione e sulla storia, su come i fan vestiranno i panni di Indiana, oltre a ulteriori dettagli della sua prossima avventura in giro per il mondo.

Alcuni mesi fa Todd Howard ha avuto l’occasione di svelare i primi dettagli sul nuovo Indiana Jones di Bethesda, il quale sarà un action adventure che mescolerà prima e terza persona.

Senza contare che in molti si sono domandati quale sarà il setting del gioco Bethesda, in uscita nei prossimi mesi, tanto che qualcuno ha anche pensato all’Italia.

Per finire, avete letto anche quali sono i migliori giochi di Indiana Jones, in attesa del titolo Bethesda dedicato all'archeologo armato di cappello e frusta?