Indiana Jones di Bethesda, forse è stato scoperto il nome ufficiale

Il 2024 sarà l'anno in cui finalmente potremo vedere più da vicino il nuovo misterioso videogioco di Indiana Jones, pubblicato da Bethesda e in sviluppo presso MachineGames.

L'adattamento della saga dedicata al leggendario archeologo sarà con molta probabilità un altro potenziale punto di forza di Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) ed è plausibile immaginare che Microsoft stia sperando con forza nella buona riuscita del progetto.

Nell'imminente Xbox Developer_Direct avremo l'opportunità di scoprire più da vicino gli ultimi sviluppi per il gioco di Indiana Jones che, da quel che sembra, potrebbe aver già svelato in anticipo il suo nome ufficiale.

Come riportato su The Verge, la scoperta arriva tramite l'utente @Kurakasis su X, che analizzando i domini registrati da Lucasfilm ne ha scoperto alcuni in particolare decisamente interessanti, gli unici legati al brand senza una vera "collocazione" ufficiale.

Se questa anticipazione fosse confermata, il nome ufficiale del gioco di Bethesda potrebbe essere Indiana Jones and the Great Circle: la compagnia ha infatti registrato numerosi domini corrispondenti a questo nome il 9 gennaio 2024, la stessa data in cui Xbox ha annunciato il suo ultimo evento.

Pare inoltre che già due anni fa avessero registrato il marchio "The Great Circle" nella categoria dedicata proprio ai videogiochi: tutti gli indizi sembrerebbero dunque suggerire che sarebbe questo il nome ufficiale dell'ultima produzione di MachineGames.

Chiaramente vi invitiamo a prendere come sempre il tutto con le dovute precauzioni, in attesa di conferme o smentite ufficiali: con molta probabilità scopriremo soltanto il prossimo 18 gennaio se sarà effettivamente questo il nome del prossimo gioco Xbox Game Studios.

E a quanto pare l'uscita stessa non sarebbe così distante, secondo quanto lasciato intendere da un insider: difficile possa arrivare un'altra uscita lampo in "stile Hi-Fi Rush", ma potrebbero comunque arrivare sorprese molto gradite ai fan.

Ricordiamo che il nuovo Indiana Jones, qualunque sia il suo titolo ufficiale, dovrebbe essere un'esclusiva Xbox: un tema su cui la stessa Disney non sembra però essere particolarmente preoccupata.