Indiana Jones su Xbox, Disney interviene sul tema dell'esclusività

Indiana Jones sarà uno dei prossimi, grandi titoli di Bethesda che arriveranno su Xbox in esclusiva. Questa non è certo una novità, ma cosa ne pensa Disney?

Dopo Starfield, che potete recuperare anche in edizione fisica su Amazon, quello di Indiana Jones è un progetto a lungo atteso e impegnativo per il team di sviluppo e finalmente tra poco prenderà il volo, per così dire.

Advertisement

Annunciato nel lontano gennaio 2021, il progetto dello studio svedese autore dei moderni Wolfenstein è poi scomparso nel nulla. Si era temuto il peggio quando non si seppe nulla neanche in occasione del lancio dell'ultimo film di Indiana Jones, momento che da molti era considerato perfetto per avere almeno un trailer o qualche informazione aggiuntiva.

Di recente Todd Howard ha dato una timida rassicurazione sul progetto, lasciando intendere che il 2024 sarà finalmente l'anno di Indiana Jones, dopo Starfield.

Ma cosa ne pensa Disney di questo progetto?

Il capo dei giochi della Disney, Sean Shoptaw, ha parlato della decisione di rendere il titolo di Bethesda un'esclusiva per console Xbox (tramite VGC).

Sebbene il gioco senza titolo fosse originariamente previsto per arrivare anche su PlayStation, con la consapevolezza espressa di recente che avrebbe venduto davvero tanto in effetti, è ormai noto che Indiana Jones di Bethesda sarà un'esclusiva per Xbox e PC e al day one su Game Pass.

L'accordo tra Disney e Bethesda arrivò dopo l'acquisto di ZeniMax Media da parte di Microsoft, ma oggi come la vede l'azienda di Topolino questa esclusività?

Sean Shoptaw ha dichiarato:

«Dato che Xbox è ancora uno dei più grandi marketplace per i giochi, non pensavamo che saremmo stati eccessivamente esclusivisti. Sentivamo che avrebbe comunque raggiunto un vasto pubblico e pensavamo che, dal punto di vista finanziario e strategico per il gioco, ciò avesse senso in quel momento.»

Insomma, non sembra che l'esclusività possa essere un problema per Disney, ma lo sapremo solo quando Indiana Jones sarà finalmente disponibile.

Quanto manca? Secondo Todd Howard il gioco è a buon punto.