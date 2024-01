Incredibile ma vero, c'è ancora chi gioca a The Day Before

In un rinnovato spirito di nostalgia o necrofilia, a quanto pare c'è chi sta entrando nei server di gioco di The Day Before, dopo tutto quello che è successo.

Nel caso non aveste seguito il caso videoludico del 2023, The Day Before è stato un videogioco con alcune suggestioni anche da The Division, e che per anni ha lasciato intendere di essere un videogioco ben diverso da quello che era in realtà.

Lo ha rivelato un ex-sviluppatore, confermando che il management del team di sviluppo non ha avuto mai le idee chiare su cosa fosse The Day Before e lo ha sempre raccontato in maniera molto lontana dalla realtà.

Una vera e propria truffa, che ha portato il titolo ad essere chiuso a pochi giorni dal day one, con i server chiusi e sostanzialmente la decapitazione del titolo e del team di sviluppo che ha cessato di esistere.

Inoltre, mentre The Day Before è anche diventato vittima dei bagarini perché figuriamoci se il collezionismo si ferma di fronte alle truffe legate a videogiochi di pessima fattura, c'è comunque chi non vuole mollare e crede ancora nel sogno di Fntastic, il team di sviluppo.

Come riporta PC Games N, ci sono ancora dei giocatori attivi all'interno dei server.

Precisamente una persona che sta vagando all'interno dei desertici server di The Day Before.

Il dettaglio curioso è che i server ufficiali di The Day Before saranno chiusi tra una settimana, e al momento è comunque praticamente impossibile entrare nel gioco, quindi non è chiaro come questo giocatore possa accedere al titolo. Un vero mistero che, al momento, non è stato ancora risolto se non per la possibilità più ovvia: si tratta di un ex-dipendente di Fntastic.

Al momento non è infatti possibile accedere ai server, quindi non è chiaro come ci possa essere ancora gente attiva all'interno del titolo.

Bisogna dire che The Day Before non è assolutamente l'unico gioco che è morto lo scorso anno: ecco tutti i videogiochi a cui abbiamo detto addio nel 2023.