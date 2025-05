In Oblivion Remastered c'è un meccanismo odiato dai fan

Nonostante gesta eroiche come salvare Kvatch, chiudere portali di Oblivion e diventare Campione dei Nove, i giocatori di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered si ritrovano spesso insultati dagli NPC con frasi davvero strane.

«Pensavo fossi un eroe… un cavaliere sacro e tutto il resto. Mi sbagliavo.» Il motivo? Uno o due punti di infamia.

Basta pochissimo per compromettere la reputazione del proprio personaggio, anche in presenza di oltre 150 punti di fama.

Il sistema sembra sbilanciato e poco coerente con il comportamento dei PNG, che reagiscono con disprezzo anche per trasgressioni minime.

E a quanto pare, i fan del classico Bethesda (che trovate su Amazon) hanno detto basta. Un utente su Reddit si è lamentato:

«Ho solo 2 punti di infamia, ma oltre 150 di fama… e la gente continua a disprezzarmi.»

Il sistema sembra dare più peso alla recente infamia che all’onore accumulato, rendendo frustrante il tentativo di mantenere una reputazione positiva dopo aver completato missioni di gilde “oscure” come i Ladri o la Confraternita Oscura.

Un commento tagliente e ironico riassume perfettamente il problema: «Puoi costruire 100 ponti, ma se fai una sola cavolata… nessuno ti chiamerà più ‘il costruttore di ponti’.»

E nel caso di Oblivion Remastered, anche rubare un singolo oggetto o completare una missione criminale può significare la perdita dell’armatura del Campione dei Nove, a causa della macchia sull’anima del personaggio.

Molti fan sospettano addirittura una macchinazione segreta del gioco: «Sono Grand Champion dell’Arena, Maestro della Gilda dei Guerrieri, Arcimago e Cavaliere di Leyawiin… ma se qualcuno commette un crimine, tutti puntano il dito su di me?»

La logica con cui Cyrodiil giudica i suoi eroi è oggetto di discussione: nessuna indagine, nessuna prova, solo pettegolezzi che rovinano la reputazione di un personaggio pubblico.

«O muori da eroe… o vivi abbastanza a lungo da unirti alla Confraternita Oscura e diventare un assassino sociopatico,» ha scritto un altro fan citando il film Il Cavaliere Oscuro.



Insomma, il sistema di fama e infamia in Oblivion Remastered fa discutere per la sua severità e il suo squilibrio. Anche se aggiunge profondità morale al gameplay, molti giocatori vorrebbero una revisione più realistica, in cui le grandi imprese contino quanto le piccole colpe.

Nel mentre, i fan continuano a migliorare il gioco pezzo dopo pezzo: da poco è toccato al sistema di combattimento.