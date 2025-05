I combattimenti di Oblivion Remastered sono ora più moderni

Il tempo passa, ma The Elder Scrolls IV: Oblivion continua a ricevere attenzioni dalla community dei modder, e la scena si arricchisce oggi con una novità interessante.

Parlo di Responsive Combat AI, una mod creata da "Maddensterror02" che rinnova profondamente il sistema di combattimento di Oblivion Remastered, rendendolo più dinamico e reattivo.

Il problema è noto a chiunque abbia giocato Oblivion (il classico lo trovate su Amazon): i nemici spesso sembrano poco convinti di voler combattere.

Attaccano una volta, poi restano fermi per qualche secondo come se si fossero dimenticati di essere in pericolo.

Questa mod cambia tutto: i tempi morti tra un’azione e l’altra sono stati drasticamente ridotti, gli attacchi diventano più frequenti, e le schivate più intelligenti. In pratica, i nemici combattono come se volessero davvero sopravvivere.

Nel dettaglio, le probabilità di attacco e schivata sono state aumentate, così come quelle di usare attacchi potenti. Prima, un nemico aveva solo il 20% di possibilità di attaccare e il 30% di schivare, lasciando il restante 50% a stare fermo per tre secondi. Ora, invece, la frequenza di azione è molto più alta, rendendo ogni scontro più serrato e imprevedibile.

Anche il sistema di parata è stato rivisto: le probabilità di blocco sono state raddoppiate o più, quindi se prima un bandito aveva il 20% di parare, ora può arrivare al 40% o oltre. Non diventa immortale, ma sicuramente più ostico da abbattere.

Tutto questo porta a un Oblivion più vicino agli standard moderni degli RPG d’azione, con un'intelligenza artificiale più credibile e coinvolgente.

È sempre affascinante vedere come la passione dei fan riesca a dare nuova linfa vitale a giochi con quasi vent’anni sulle spalle. Questa mod non solo migliora un aspetto storicamente debole di Oblivion, ma dimostra quanto ancora questo titolo abbia da offrire.

Personalmente, adoro quando una mod non si limita al "bello" ma incide davvero sul gameplay. Finalmente i nemici smettono di sembrare marionette stanche e iniziano a comportarsi come veri combattenti. Magari è l’occasione giusta per tornare a Cyrodiil con una nuova sfida.

E restando in tema di mod, qualcuno ha reso il gioco ancora più bello da vedere: guarda il risultato finale.