In attesa di Switch 2, potete già provare gratis l'ultima esclusiva Switch

Nintendo Switch si sta ormai avvicinando alla fine del suo ciclo vitale, complice l'imminente uscita delle Switch 2, ma questo non significa che la grande N non abbia ancora qualche cartuccia da sparare per intrattenere chi è ancora alla ricerca di grandi esclusive.

L'ultima di queste è stata rilasciata soltanto poche settimane fa, anche se in realtà più che un nuovo gioco vero e proprio si tratta di un ritorno: ci riferiamo ovviamente a Donkey Kong Country Returns HD, edizione rimasterizzata del leggendario platform uscito originariamente su Wii.

L'avventura di Donkey Kong e Diddy Kong aveva ricevuto anche un porting su 3DS con nuovi contenuti e, come vi ha raccontato il nostro Gianluca Arena nella recensione dedicata, è stata proprio questa edizione quella presa in esame per la sua terza edizione su Switch: un titolo dunque che è ancora in grado di divertire ancora oggi, ma con evidenti limiti grafici causati dall'hardware originale.

Per ingannare l'attesa per la nuova console, da oggi potete già iniziare a scaricare la demo gratuita di Donkey Kong Country Returns HD: come annunciato direttamente da Nintendo Italia, questa versione speciale è già disponibile a sorpresa per il download.

Questa speciale versione dell'ultima esclusiva Switch vi proporrà una selezione di livelli giocabili senza costi aggiuntivi, da affrontare in solitaria o in compagnia di un amico in cooperativa locale.

Potete procedere al download della demo direttamente al seguente indirizzo, oppure cercandola direttamente dal Nintendo eShop sulle vostre console Switch.

Se la demo gratuita dovesse essere di vostro gradimento, potrete ovviamente scoprire tutti gli altri livelli con la versione completa (la trovate in edizione fisica su Amazon), così da sbloccare tutti i contenuti disponibili.

Curiosamente, Donkey Kong Country Returns HD potrebbe essere l'ultima volta in cui vedremo il celebre gorilla in questi "panni": pare infatti che Nintendo stia mettendo in atto un redesign del personaggio, già anticipato nel teaser di Mario Kart 9 svelato durante la presentazione di Switch 2.