In attesa di GTA 6, su PS Store spunta la parodia "Grand Taking Ages VI"

Abbiamo parlato a lungo sulle nostre pagine dell'attesa quasi interminabile di GTA 6, che proprio di recente ha festeggiato il primo anniversario del Trailer 1 senza alcuna reale nuova informazione ufficiale.

Una strategia di marketing ben precisa, secondo un ex Rockstar Games, che permetterebbe ai fan di pensare loro alla pubblicità senza che gli sviluppatori debbano effettivamente muovere un dito.

C'è da dire però che questa situazione non riguarda soltanto il sequel di GTA V (che trovate invece su Amazon): ormai sta diventando sempre più frequente assistere ad annunci di giochi particolarmente attesi che vengono costantemente rinviati o di cui non si sanno date precise.

È proprio con l'intenzione di prendere in giro queste pratiche dell'industria videoludica che nasce Grand Taking Ages VI, una parodia di GTA 6 il cui titolo è un gioco di parole sul fatto che ci vogliono anni — o un'eternità — prima che i giochi diventino effettivamente disponibili.

Come segnalato da MP1st, questa parodia presenta anche una pagina sulla versione italiana di PlayStation Store — anche se abbiamo notato diversi errori di traduzione — che include una descrizione su ciò che possiamo aspettarci da questo titolo:

Ispirato a veri eventi del settore dei videogiochi, GRAND TAKING AGES VI offre una visione satirica dello sviluppo dei videogiochi e dell'attesa infinita per alcuni titoli molto attesi. Coming Soon™ (ma in realtà in uscita prima di ottobre 2025) (Ma a differenza di altri giochi, lo diciamo sul serio!)

Grand Taking Ages VI si annuncia come "il videogioco più atteso sulla creazione del videogioco più atteso", lanciando una evidente frecciata allo stesso GTA 6.

Sebbene non sia disponibile alcuno screenshot o filmato gameplay, la descrizione ci anticipa che il nostro ruolo dovrebbe essere quello di uno sviluppatore di videogiochi alle prese con drammi come fughe di notizie, crash, tweet criptici e "meccaniche sorpresa", in riferimento a una celebre descrizione delle lootbox.

Ma i giocatori dovranno anche fare i conti — sì, era prevedibile — con i ritardi sullo sviluppo, bilanciando promesse fatte alla community con la realtà dei fatti.

Insomma, l'intenzione di Grand Taking Ages VI è di prendere in giro non solo l'eterna attesa di GTA 6, ma tutti i recenti trend dell'industria videoludica.

Vedremo se effettivamente uscirà fuori qualcosa da tutto questo o se si tratta solo di un divertente scherzo, con tanto di "rinvio" a data da destinarsi.