Il trailer 2 di GTA 6 prende in giro anche il suo mega-leak

Il clamoroso attacco hacker che colpì Rockstar Games nel 2022 permise di scoprire alcuni primi dettagli su GTA 6, prima ancora che lo studio di sviluppo ne annunciasse l'effettiva esistenza.

Ad oggi è ricordato come uno dei leak più clamorosi di sempre nel campo videoludico, con la vicenda che arrivò anche all'interno delle aule di tribunale: fortunatamente, oggi Rockstar è in grado di riderci sopra, come ci dimostra il Trailer 2 rilasciato a sorpresa nelle scorse ore.

La prima scena del trailer vede infatti il protagonista Jason impegnato a fare riparazioni su un tetto, spiegando poi che stava solo riparando dei buchi. Oppure, se preferite la versione originale, «Just fixing some leaks».

Una scena apparentemente poco importante rispetto a tutto quello che è stato mostrato nel filmato, ma proprio per questo motivo è difficile non vederla come un divertente riferimento alla grave vicenda che ha colpito proprio gli autori della saga.

E l'easter egg non è affatto passato inosservato alla community, con tanti utenti che hanno commentato divertiti la scelta di iniziare un trailer atteso così a lungo proprio con questa battuta.

Tra l'altro, il tutto può essere letto come un riferimento anche al leak che colpì anche il primo trailer: ricorderete infatti che il primo filmato ufficiale venne trasmesso in rete con qualche ora di anticipo, con Rockstar che si vide costretta ad alterare i propri piani per non garantire ai leaker più visibilità del dovuto.

E questa volta i "buchi" sono stati davvero riparati, visto che nessuno aveva idea del fatto che il Trailer 2 di GTA 6 sarebbe uscito proprio ieri.

Il successore di GTA V (che trovate invece su Amazon) ha dimostrato ancora una volta di essere particolarmente atteso, dato che il nuovo trailer ha già totalizzato record incredibili.

Nelle prime due ore era stato visualizzato da ben 10 milioni di spettatori, ma il numero complessivo ha già superato i 49 milioni di utenti — almeno nel momento in cui sto scrivendo questo articolo.