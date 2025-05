Il Trailer 2 di GTA 6 nasconde indizi sui primi DLC?

Il secondo trailer di GTA 6 è arrivato a sorpresa, mandando in tilt internet e accendendo l'entusiasmo dei fan in tutto il mondo.

Rockstar Games ha deciso di giocare d'anticipo e spegnere sul nascere le polemiche sul rinvio della data d’uscita del sequel di GTA 5 (che trovate su Amazon), pubblicando un nuovo filmato che, a quanto pare, cela più indizi di quanto sembri a prima vista.

Tra le mille analisi partite subito dopo la pubblicazione del trailer, una in particolare ha attirato l’attenzione della community più attenta ai dettagli.

L’account X "TGGonYT" ha condiviso alcune immagini dove si notano targhe automobilistiche provenienti da stati diversi rispetto a Leonida, la versione fittizia della Florida in cui è ambientato GTA 6.

Oltre alle targhe di Leonida, si vedono infatti quelle di Gloriana (una chiara allusione alla Georgia), dell’Arizona e, sorpresa delle sorprese, anche Liberty City, la storica metropoli già vista in più titoli della saga.

Cosa significa tutto questo? C’è chi ipotizza semplici Easter Egg decorativi, magari veicoli provenienti da fuori stato per aggiungere realismo al traffico di Vice City.

Altri però suggeriscono qualcosa di molto più interessante: Rockstar starebbe già preparando delle espansioni ambientate in nuovi stati, come da piani di lungo termine di cui si parlava già nel 2020.

All’epoca, Jason Schreier (giornalista di Bloomberg molto vicino all’ambiente) aveva anticipato che GTA 6 sarebbe stato lanciato in forma “modularmente espandibile”, con update e contenuti post-lancio già in programma.

La teoria regge? Difficile dirlo. Siamo pur sempre nel regno degli specchi di Rockstar, dove ogni trailer è un puzzle di indizi nascosti, e dove ogni dettaglio potrebbe essere tanto un depistaggio quanto un’anticipazione.

Ma che Rockstar stia giocando al gioco lungo non è una novità. L’universo di GTA 6 potrebbe essere progettato per evolversi nel tempo, proprio come accaduto con GTA Online, ma su scala ancora più ambiziosa.

Le targhe viste nel trailer non saranno forse un annuncio esplicito, così come altre teorie emerse in queste ore, ma sembrano più che un semplice dettaglio estetico. Dopotutto, parliamo di un team che ha nascosto teaser di Red Dead Redemption 2 in una mappa di GTA 5. Coincidenze? Forse.