Il Tomb Raider live-action di Amazon sarebbe nei guai

Ad oggi non abbiamo ancora alcun tipo di novità ufficiali sulla serie TV live-action di Tomb Raider prodotta da Amazon e, a giudicare dagli ultimi aggiornamenti, potrebbe essere arrivato il momento di prendere in considerazione un suo serio addio.

Attualmente l'unica informazione arrivata davvero al pubblico tramite fonti ufficiali è il coinvolgimento di Phoebe Waller-Bridge come sceneggiatrice e produttrice esecutiva della serie, che avrebbe incontrato non poche difficoltà nel portare Lara Croft sul piccolo schermo.

Un nuovo report di Puck News (via Bounding Into Comics) ci svela infatti che dopo quasi 6 anni dal via libera al progetto, arrivato nel 2019, non ci sarebbe ancora a disposizione neanche una sceneggiatura utilizzabile per la serie TV.

Il report spiega infatti che l'accordo originale con la sceneggiatrice era valido per 3 anni, ma Jennifer Salke — ex boss di Amazon MGM Studios — aveva deciso di rinnovare l'accordo, per altri 3 anni.

Ma ad oggi non ci sarebbe ancora nulla di realmente rilevante da poter utilizzare e, a complicare il tutto, bisogna segnalare che proprio pochi giorni fa Jennifer Salke ha annunciato il suo addio allo studio, presumibilmente dopo alcune divergenze interne sulla gestione dei prossimi film di James Bond.

È chiaro che questa situazione di stallo non aiuta per niente la produzione di una serie live-action di Tomb Raider, che per il momento non ha ancora confermato neanche la sua attrice principale: erano uscite voci sul possibile coinvolgimento di Sophie Turner nel ruolo, che Amazon non ha tuttavia ancora confermato.

Senza alcuna sceneggiatura, resta ancora da capire se la serie TV esplorerà le vicende della trilogia originale (trovate l'edizione rimasterizzata su Amazon), se ne esplorerà le origini recentemente narrate nella trilogia prequel oppure se sarà una storia completamente originale.

Ma ovviamente non possiamo più escludere che l'azienda decida di mettere in naftalina in progetto, anche se ovviamente spero che ciò non accada: del resto l'accordo sembra essere già stato rinnovato una volta e non è detto che ciò si possa ripetere.

Ovviamente prendete il tutto con le dovute precauzioni, in attesa che arrivino conferme ufficiali su questo report o ulteriori aggiornamenti.