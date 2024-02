Helldivers 2 ha un "tocco" di Marvel's Spider-Man

Helldivers 2 si è rivelato una sorpresa, diventando in poco tempo un titolo molto giocato.

Sia l'edizione PS5 (che trovate su Amazon) che quella PC, unite a un prezzo di lancio basso, hanno garantito un impatto discreto sul pubblico di giocatori.

Advertisement

I numeri iniziali hanno infatti superato perfino il record ottenuto da God of War, ragion per cui possiamo parlare di successo assoluto.

Del resto, i server di Helldivers 2 sono andati in tilt a causa di un numero di giocatori di un bel po' superiore alle aspettative.

Ora, come riportato anche da PSU, Yuri Lowenthal, che i giocatori PlayStation conosceranno come la voce di Peter Parker in Marvel's Spider-Man 1 e 2, ha rivelato di essere presente nel recente Helldivers 2 come una delle voci predefinite dei personaggi.

In un post, Lowenthal ha dichiarato di aver saputo di poter confermare la sua presenza nel gioco e ha detto che la sua interpretazione è stata ispirata dal film cult del 1997 Starship Troopers.

Molti non sono rimasti sorpresi da questa notizia, poiché hanno immediatamente riconosciuto la voce di Lowenthal nel gioco.

«Ho ricevuto la notizia che posso confermare il mio coinvolgimento in Helldivers 2. E nel caso in cui non fosse chiaro, la mia performance è fortemente ispirata a Starship Troopers», ha scritto l'attore.

Come detto, Lownethal ha doppiato Peter Parker in tutti i titoli Marvel's Spider-Man di Insomniac Games, anche se in passato è apparso in numerosi videogiochi, tra cui Mortal Kombat 1, Persona 3, Persona 4, Saints Row: The Third e Dead or Alive.

Restando in tema, il gioco è al centro di polemiche sulle microtransazioni, come vi abbiamo segnalato poche ore fa.

Difficile in ogni caso che possano in qualche modo frenare il successo di un titolo che è partito subito con il piede giusto.