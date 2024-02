Helldivers 2 ha avuto "troppo successo": l'ultimo update migliora il matchmaking

Helldivers 2 si è già rivelato un altro grande successo a sorpresa in casa PlayStation, diventando addirittura il titolo di maggior successo pubblicato da Sony su PC tra le sue esclusive.

I suoi numeri hanno infatti superato perfino il record ottenuto da God of War, che prima del lancio dello sparatutto di Arrowhead aveva conquistato più utenti collegati in contemporanea tra i giochi di Sony.

Il debutto in contemporanea con l'edizione PS5 (che trovate su Amazon), oltre a un prezzo di lancio inferiore rispetto a tanti altri giochi hanno rappresentato indubbiamente fattori decisivi per il successo di un titolo che, in ogni caso, sta divertendo moltissimi giocatori.

Ironicamente, il suo successo ha però causato tantissimi problemi: durante il weekend è stato quasi impossibile riuscire a entrare nei server a causa di misteriosi errori.

Questo ha costretto Arrowhead ad effettuare una manutenzione di emergenza, con i server che dovrebbero essere tornati online solo poche ore fa: gli ultimi update rilasciati dal team di sviluppo dovrebbero aver reso più facile giocare online.

Il CEO del team di sviluppo e creative director di Helldivers 2 ha infatti spiegato di aver potenziato i server per poter accogliere adeguatamente molti più giocatori, decisamente superiori rispetto alle aspettative iniziali.

Tuttavia, ha anche avvisato i fan che potrebbero ancora incontrare problemi con i login: se dovesse esserci un problema con la connessione ai server, significherà che non sarà possibile riuscire a entrare fino a quando un giocatore non si disconnetterà dal gioco.

Arrowhead fa sapere che senza ulteriori manutenzioni il tutto non può davvero essere sistemato, motivo per il quale si scusa con gli utenti per i disagi riscontrati e promette che cercherà di risolvere questi problemi il prima possibile.

In altre parole, se doveste avere problemi al login, probabilmente vi converrà passare il vostro tempo libero in qualunque altro modo e ritentare in seguito.

Se non altro, il fatto che esistano questi problemi è la conferma di quanto Helldivers 2 si sia rivelato un successo davvero insperato: ora gli sviluppatori dovranno lavorare duramente per non disperdere gli utenti proprio a causa di server malfunzionanti.