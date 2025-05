Il successo di Assassin's Creed Shadows spinge Ubisoft a rinviare tutto il resto

Ubisoft si prepara al prossimo futuro delle sue IP e, per garantire il giusto spazio ad Assassin's Creed Shadows, l'azienda ha deciso di rinviare gran parte degli altri titoli in arrivo.

Il colosso francese ha annunciato un significativo rinvio di numerosi progetti di alto profilo, estendendo i tempi di sviluppo ben oltre il previsto termine dell'anno fiscale 2026, nel più recente aggiornamento dei dati con gli investitori.

Questa decisione, comunicata durante l'ultima presentazione dei risultati finanziari, arriva dopo il già noto posticipo di Assassin's Creed Shadows e coinvolge alcuni dei franchise più redditizi dell'azienda, in un tentativo di migliorare la qualità finale dei prodotti in un mercato sempre più competitivo.

Yves Guillemot, CEO di Ubisoft, ha lasciato intendere che i progetti interessati appartengono ai cinque marchi principali dell'azienda: Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six, The Division e Ghost Recon.

Queste produzioni slitteranno agli anni fiscali 2026-27 o 2027-28, creando un potenziale vuoto nell'immediato futuro ma preparando, nelle intenzioni dell'azienda, un ritorno in grande stile con contenuti di qualità superiore:

«Dopo un'attenta revisione della nostra pipeline, abbiamo deciso di concedere tempo di sviluppo aggiuntivo ad alcune delle nostre produzioni più importanti per creare le migliori condizioni di successo.»

Assassin's Creed Shadows sarà quindi ancora al centro delle attenzioni di Ubisoft, e riceverà la sua prima grande espansione entro fine anno, mentre Rainbow Six Siege vedrà l'implementazione del corposo aggiornamento X a giugno. Nessuna menzione, invece, per Beyond Good & Evil 2, progetto che sembra sempre più relegato nel limbo dello sviluppo infinito.

Per quanto riguarda AC Shadows, Ubisoft ha evitato di fornire cifre precise sulle vendite, limitandosi a dichiarare che la sua performance finanziaria «riafferma la forza e la resilienza» del marchio. Sappiamo che il titolo è stato un successo, ma sarà importante avere delle cifre che ci diano la misura delle sue performance in classifica.

Per quanto riguarda i titoli in arrivo nel prossimo anno fiscale, Ubisoft ha confermato lo sviluppo di Anno 117: Pax Romana, il lungamente posticipato remake di Prince of Persia: The Sands of Time, Rainbow Six Mobile e lo spin-off The Division Resurgence, oltre ad "altri titoli" che verranno annunciati successivamente.