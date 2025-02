Beyond Good & Evil 2 disperso, ma spunta in Astro Bot

Il ritorno di Jade, protagonista del cult Beyond Good & Evil, segna un momento significativo, apparendo come personaggio speciale nel nuovo livello di Astro Bot, "Cock-A-Doodle-Doom".

Questo cameo rappresenta uno dei rari momenti in cui Ubisoft riporta alla luce una delle sue proprietà intellettuali più amate e controverse, mantenendo vivo l'interesse per un franchise che, nonostante le promesse, continua a rimanere avvolto nel mistero (ma che trovate su Amazon).

Team Asobi ha progettato una serie di cinque nuovi livelli per Astro Bot, che verranno rilasciati settimanalmente tra febbraio e marzo. Ogni livello introduce un "VIP Bot", un cameo che celebra franchise importanti nella storia di PlayStation.

Dopo l'apparizione di Rayman qualche mese fa, è ora il turno di Jade, segnando la seconda collaborazione con Ubisoft all'interno del titolo esclusivo per PS5.

La presenza di Jade in Astro Bot la colloca in compagnia di altre leggende come Solid Snake, Kazuma Kiryu e lo stesso Rayman, confermando l'importanza culturale che Beyond Good & Evil continua a mantenere, nonostante le difficoltà del suo sequel.

L'annuncio di un seguito risale a pochi anni dopo, ma da allora il progetto è rimasto intrappolato in quello che gli addetti ai lavori definiscono "development hell".

Nel 2017, Ubisoft ha presentato una nuova versione di Beyond Good & Evil 2, concepita come prequel narrativo con una Jade più giovane. Nonostante siano trascorsi quasi otto anni da quell'annuncio, il gioco non ha ancora visto la luce e le comunicazioni ufficiali sono diventate sempre più rare.

Mentre il sequel continua a rimanere nell'ombra, Ubisoft non ha abbandonato completamente la proprietà intellettuale. Lo scorso anno è stata rilasciata una remaster del gioco originale, permettendo a nuovi giocatori di scoprire l'avventura di Jade e ai veterani di rivivere l'esperienza con una veste grafica migliorata.

Il cameo in Astro Bot rappresenta un ulteriore tentativo di mantenere il franchise nella memoria collettiva dei videogiocatori. È significativo che, in un momento in cui le notizie ufficiali sul sequel scarseggiano, Ubisoft abbia scelto di concedere l'utilizzo del personaggio a Team Asobi.

Nonostante questi piccoli segnali di vita, la domanda rimane: quando vedremo effettivamente Beyond Good & Evil 2? La risposta, purtroppo, continua a essere avvolta nel mistero. Il prolungato silenzio di Ubisoft sul progetto alimenta sia preoccupazioni che speculazioni.