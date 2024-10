Il Signor Giancarlo e Call of Duty, insieme, in "Caccia alla verità"

In vista del lancio di Call of Duty Black Ops 6 previsto per il 25 ottobre è stato rilasciato un video promozionale dedicato al pubblico italiano intitolato "Caccia alla verità".

Questa clip realizzata specificamente per la community locale vede come protagonisti due personaggi molto diversi tra loro ma altrettanto noti: Artie 5ive, artista di punta della nuova scena rap italiana, e il Signor Giancarlo, volto storico della TV italiana degli anni Novanta.

La scelta di questi due personaggi riflette l’intento del video di mescolare passato e presente in una narrazione che trae ispirazione dagli elementi tipici della saga Black Ops come paranoia intrighi e giochi mentali.

Il concept di "Caccia alla verità" si ispira agli anni '90, periodo storico in cui è ambientato Black Ops 6 (che potete preordinare su Amazon).

Quel decennio famoso per la spensieratezza e il boom della TV commerciale nascondeva anche lati oscuri e drammatici in perfetto stile Black Ops.

Il gioco pur essendo fittizio trae spunto da eventi dell’epoca e vede i giocatori coinvolti in un complotto in cui una forza oscura si è infiltrata nel governo degli Stati Uniti.

Il video si apre con un’atmosfera cupa un cinema abbandonato all'interno del quale una figura misteriosa rinchiude il protagonista, per fargli rivivere alcuni ricordi nascosti.

I metodi utilizzati per estrarre queste memorie richiamano quelli di Russell Adler, il celebre personaggio della serie. Da qui si passa a una sequenza di gameplay in cui Artie inseguito dai nemici si lancia in un canale per mettersi in salvo.

Il ritmo frenetico si interrompe con una sequenza di zapping tipica degli anni Novanta che conduce alla rivelazione del volto del co-protagonista, il Signor Giancarlo.

Il video lascia gli spettatori con un interrogativo sarà lui l’aguzzino di Artie o la sua guida nella ricerca della verità.

La produzione del video è stata affidata a Plasma mentre la regia è stata curata da Gianluigi Carella, regista italiano in ascesa che lavora a Los Angeles.