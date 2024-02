Il sequel di NieR Automata potrebbe essere stato confermato

Dopo 7 anni dall'uscita di NieR Automata, potrebbe essere finalmente quasi giunto il momento di scoprire il terzo capitolo della saga: un indizio al riguardo è arrivato durante un concerto dedicato al franchise, direttamente dal suo creatore Yoko Taro.

Il celebre director è infatti comparso a sorpresa durante il concerto tenuto a Londra nelle scorse ore — ovviamente accompagnato dalla sua iconica maschera che ne nasconde il volto — svelando un indizio importante sull'arrivo di un sequel di Automata (trovate l'edizione GOTY su Amazon).

Come riportato da Eurogamer.net, il director ha innanzitutto invitato il pubblico lì presente ad applaudire il più possibile per far sapere al presidente di Square Enix quanto interesse ci sia nel vedere il terzo capitolo: richiesta accolta dai fan con particolare entusiasmo, tra applausi e cori di incoraggiamento.

Ma la vera anticipazione è un'altra: durante l'evento si è infatti ripetuta per più volte la parola "Repent" come parte di alcuni dialoghi, mentre alla fine del concerto si è vista chiaramente la scritta "R3PENT".

Considerando che la scritta include il numero 3, il sospetto è che NieR Repent potrebbe essere il nome ufficiale del terzo capitolo della saga, che dovrebbe seguire le vicende narrate in Automata.

La presenza dello stesso Yoko Taro al concerto è un ulteriore indizio molto forte al riguardo, anche se ovviamente è difficile dirlo con certezza: non solo perché ancora manca un vero e proprio annuncio ufficiale, ma anche perché lo stesso director ama spesso scherzare e non prendersi troppo sul serio.

Di conseguenza, vi invitiamo come sempre a prendere il tutto con le dovute precauzioni, anche se la sensazione è che l'annuncio questa volta potrebbe davvero essere vicino. Vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.

Alcuni indizi per un terzo capitolo della saga erano arrivati già durante lo scorso anno, quando il produttore si era detto pronto a finanziare di tasca sua il sequel di Automata. Forse è arrivata l'ora di mantenere quella promessa.

Ricordiamo che recentemente NieR ha raggiunto anche il mercato mobile con lo spin-off Reincarnation, ma sfortunatamente chiuderà i battenti il 29 aprile 2024: se siete curiosi di saperne di più, vi lasciamo alla nostra recensione dedicata.