Sì, Nier Automata è uscito 7 anni fa (e ha venduto tantissimo)

Ci sono delle cose – solitamente belle, per fortuna – che, quando ci ripensi, hai la sensazione che siano sempre accadute pochi giorni o al massimo mesi fa. Un po' come l'uscita di Nier Automata, che invece proprio il 23 febbraio 2024 celebra i suoi primi sette anni.

Il titolo firmato da Yoko Taro, che si distinse per la sua grande narrazione oltre che per la colonna sonora clamorosamente bella, debuttò in Giappone proprio il 23 febbraio, ma del 2017. Per l'arrivo in Europa dovemmo attendere qualche settimana di più, considerando che esordì il 10 marzo successivo.

In ogni caso, in occasione del compleanno, il team di PlatinumGames ha deciso di cogliere l'opportunità per celebrare la ricorrenza svelando i numeri delle vendite di Nier Automata. Che, considerando il franchise e le sue particolarità, sono assolutamente ragguardevoli: si parla infatti di 8 milioni di copie piazzate in tutto il mondo, come leggiamo sul sito ufficiale.

«Lanciato in Giappone il 23 febbraio 2017» scrive il blog di PlatinumGames, «Nier Automata celebra il suo settimo anniversario con la splendida notizia di aver venduto lo straordinario numero di 8 milioni di copie in tutto il mondo!».

«Sono passati sette interi anni, ma Nier Automata non dà alcun segno di rallentamento, con il suo tour orchestrale mondiale in corso e un recente adattamento in formato anime» continua la nota ufficiale diffusa dallo sviluppatore, che ha anche condiviso alcune fanart inviate dagli appassionati, che festeggiano a loro volta il compleanno del gioco.

In queste ore, come segnalato su ResetEra, si sono anche diffuse delle indiscrezioni che suggeriscono un possibile teaser – avvenuto proprio ai concerti – per un futuro Nier 3, ma al momento come immaginerete non c'è niente di ufficiale e rimaniamo in attesa che si muova qualcosa di più concreto.

Nel frattempo, è bello apprendere del successo di Automata, che potete giocare su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch (edizione che trovate anche su Amazon).