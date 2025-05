Il "rivale" di EA Sports FC è vivo e vi fa un regalo gratis

Sono passati sei mesi dal lancio di UFL su console PlayStation e Xbox, ma il gioco calcistico free-to-play continua a evolversi e a espandersi.

Dopo due stagioni piene di novità e contenuti, oggi arriva un nuovo aggiornamento accompagnato da un bonus esclusivo gratuito per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate (potete abbonarvi su Amazon).

Tra le novità più importanti introdotte con l’update odierno, spicca la possibilità di giocare partite classificate in due sulla stessa console, una funzione molto attesa dai fan del gioco.

Debutta anche il "Skin Lab", un sistema che permette ai giocatori di scambiare le skin inutilizzate, migliorando la gestione dell’inventario cosmetico.

Inoltre, UFL prende ispirazione da EA Sports FC 25 introducendo la Squadra del Mese, con skin speciali per calciatori reali che si sono distinti per le prestazioni recenti.

Per festeggiare il nuovo mese, è disponibile anche un Xbox Game Pass Bonus Perk gratuito dedicato a UFL, che include:

Un kit esclusivo

Guanti speciali

50 milioni di crediti in-game (sufficienti per acquistare un buon giocatore)

Bonus XP e moltiplicatori di monete per più partite

Chi ha seguito UFL fin dal lancio sa che, pur non essendo ancora rifinito come il concorrente targato EA, il titolo propone un gameplay con una personalità distinta che può ricordare i tempi di This is Football.

Certo, resta un gioco con forti somiglianze al formato Ultimate Team e non privo di limiti, ma si sta ritagliando una sua nicchia e riesce a offrire un’alternativa valida – secondo alcuni, persino migliore rispetto a eFootball di Konami.

Insomma, se avete un abbonamento Game Pass Ultimate e voglia di scendere in campo in qualcosa di diverso, questo è il momento giusto per provarlo.

Il nostro Marino Puntorieri, nella recensione dedicata, ci ha spiegato che UFL al lancio si è dimostrato un titolo ancora lontano dal raggiungere il suo netto potenziale.