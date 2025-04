Il ritorno di RoboCop ha una data di uscita

I fan del giustiziere cibernetico possono gioire: RoboCop: Rogue City – Unfinished Business, l’espansione standalone del riuscitissimo sparatutto in prima persona targato Nacon e Teyon, arriverà su PS5, Xbox Series X/S e PC il prossimo 17 luglio 2025.

E lo farà con parecchie novità capaci di far felici tanto gli appassionati della saga cinematografica quanto i giocatori che hanno apprezzato l’intenso gameplay del titolo originale (che trovate su Amazon).

La trama di Unfinished Business riprende dopo la sconfitta del “New Guy in Town” e la temporanea pace riportata a Old Detroit. Ma la tranquillità dura poco.

Il crimine si riorganizza e colpisce duramente, proprio mentre la OCP inaugura il miniTower, un complesso residenziale nato per offrire ai cittadini una nuova speranza.

Tuttavia, un gruppo di mercenari altamente addestrati e dotati di armi d’avanguardia assalta la stazione di polizia e prende il controllo della miniTower, costringendo RoboCop a tornare in azione con nuovi strumenti letali e una determinazione incrollabile.

Cosa ci aspetta in Unfinished Business? L’espansione promette nuove armi, come il Cryo Cannon capace di congelare i nemici sul posto, nuovi avversari come androidi armati di katana, e nuove mosse finali da vero action movie anni ’80.

Ma la vera chicca è la possibilità, per la prima volta in assoluto in un videogioco, di giocare nei panni di Alex Murphy, il poliziotto che diventerà RoboCop, attraverso flashback giocabili che andranno ad approfondire ulteriormente il lato umano del personaggio.

Insomma, Unfinished Business sembra avere tutte le carte in regola per essere un’espansione con la E maiuscola: non un semplice contenuto extra, ma un vero e proprio nuovo capitolo che amplia il mondo di RoboCop: Rogue City (qui la nostra recensione) con coraggio e intelligenza.

L’idea di vestire i panni di Murphy prima della trasformazione è da sola un ottimo motivo per tornare a pattugliare Old Detroit.