Il ritorno di MediEvil potrebbe essere imminente

MediEvil è una delle serie maggiormente amate dai fan PlayStation, sebbene conti dalla sua solo due capitoli ufficiali (esclusi i rifacimenti).

Il primo capitolo è tornato pochi anni fa anche su PS4, con un remake (che trovate su Amazon) che ha comunque fatto felici i fan.

Questo, senza contare che proprio di recente tra i giochi gratis di aprile su PlayStation Plus Premium è stato aggiunto a sorpresa anche MediEvil, il grande classico per PS1.

Ora, come riportato anche da TwistedVoxel, sembra che MediEvil 2 Remake sia in arrivo, con un rilascio a sorpresa tra poche settimane.

Il presunto playtester e membro di Discord "Orangee", che in passato ha fatto trapelare informazioni corrette relative ai progetti di Gravity Rush - compresi i dettagli sul prossimo film basato sulla serie- ha infatti condiviso che un remake di MediEvil 2 è in sviluppo presso Other Ocean Interactive dal 2021 e che la sua uscita è prevista per maggio 2024.

Come per il titolo precedente, il remake di MediEvil 2 uscirà probabilmente sia su PS4 che su PS5, con quest'ultima che riceverà ulteriori miglioramenti rispetto alla versione per la generazione precedente.

Ma non solo: sembra che Sony Interactive Entertainment abbia intenzione di annunciare - e rilasciare con uno shadow drop - il ritorno di Sir Daniel Fortesque durante il prossimo PlayStation Showcase (o State of Play), che si dice avverrà a maggio 2024.

Durante un recente episodio del Bombcast di Giant Bomb, il conduttore Jeff Grubb, noto per le sue fonti all'interno dell'industria videoludica, ha detto di aver sentito parlare di un evento PlayStation o di una presentazione che si terrà il mese prossimo, nel maggio 2024, e che con ogni probabilità avrà come gioco centrale il remake di Silent Hill 2.

Staremo a vedere se ci sarà spazio anche per il ritorno di MediEvil. Nel frattempo, recuperate il nostro ricco speciale dedicato al sequel.