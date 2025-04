GTA 6, dov'è il Trailer 2? Secondo qualcuno «non serve»

Sono passati mesi da quando Rockstar Games ha fatto esplodere internet con il primo trailer di GTA 6.

Il filmato, ambientato nell'assolata e caotica Leonida (una versione fittizia della Florida), ha stregato milioni di fan e generato infinite speculazioni su Lucia, la trama, e quante leggi siano state infrante nei pochi minuti di video.

Ma da allora, silenzio assoluto sul sequel dell'acclamato GTA 5 (che trovate su Amazon).

Eppure, secondo Obbe Vermeij, ex direttore tecnico di Rockstar North, questo silenzio è non solo giustificato, ma addirittura auspicabile: «Se fosse per me, non pubblicherei nessun altro trailer.»

Vermeij ha lavorato per Rockstar tra il 1995 e il 2009, contribuendo a titoli leggendari come GTA 3, Vice City, San Andreas e GTA 4. In un post pubblicato su X il 29 aprile (giorno del 17imo anniversario di GTA 4), ha scritto:

«C'è già abbastanza hype attorno a VI e l’elemento sorpresa renderà il lancio un evento ancora più grande.»

Un punto di vista radicale, ma non privo di logica: con il primo trailer che ha già totalizzato oltre 150 milioni di visualizzazioni, l’attesa per il gioco ha raggiunto livelli quasi mitologici.

Ogni nuova immagine, ogni fuga di notizie, genera dibattiti e teorie in rete — forse Rockstar non ha davvero bisogno di aggiungere altro carburante.

La strategia del silenzio non è nuova per Rockstar. Anche con GTA 5 e Red Dead Redemption 2, lo studio ha dosato con estrema parsimonia i contenuti promozionali, lasciando che fossero la qualità e l’attenzione al dettaglio a parlare.

In un’epoca dominata dagli spoiler e dai reveal continui, questa scelta controcorrente potrebbe rivelarsi, ancora una volta, vincente.

Vermeij ha ragione su un punto: GTA 6 potrebbe essere l’unico gioco capace di vendere decine di milioni di copie anche senza una seconda ondata promozionale. Ma, siamo onesti: nessuno di noi è pronto a rinunciare a un nuovo trailer. Anche perché molti puntano a una data specifica.