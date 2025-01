Il rinvio di Assassin's Creed Shadows sta già creando problemi a Ubisoft

Nelle scorse giornate Ubisoft ha annunciato a sorpresa l'ennesimo rinvio di Assassin's Creed Shadows: adesso l'atteso ultimo capitolo della saga uscirà infatti a fine marzo, con un mese di ritardo.

Un rinvio che sembrerebbe testimoniare le incertezze in casa Ubisoft: del resto, come ammesso già dallo stesso team di sviluppo, c'è un'unica possibilità per ottenere buoni risultati con Shadows e non ci si può permettere di commettere alcun errore.

La compagnia non sta infatti navigando in acque serene, ma dopo la notizia dell'ennesimo rinvio sembra si stia per abbattere l'ennesima tempesta.

Come segnalato infatti dall'analista Serkan Toto su X, il valore delle azioni di Ubisoft è crollato ancora una volta: adesso sono quotate al 10.46% in meno alla Borsa di Parigi rispetto alla loro precedente valutazione.

Un'evidente risposta, secondo l'analista, all'ultimo "Strategic Update" rilasciato dalla compagnia, all'interno del quale è stato annunciato anche e soprattutto il rinvio di Assasin's Creed Shadows (potete prenotarlo su Amazon).

È facile immaginare che l'annuncio abbia lasciato gli azionisti particolarmente nervosi: il rinvio infatti sembrerebbe suggerire come l'azienda non si senta ancora particolarmente sicura dell'effettiva qualità del prodotto.

Ma è ormai evidente che Ubisoft ha assolutamente bisogno che Shadows si riveli un successo a livello di mercato fin dal primo giorno: ciò permetterebbe di restituire fiducia agli azionisti, far aumentare nuovamente il valore dell'azienda e respingere "attacchi" provenienti da chi vorrebbe una cessione o acquisizione.

Ed in tal senso, il rinvio sembrerebbe aver già allontanato temporaneamente l'assalto di Tencent, che adesso vuole attendere di capire quali saranno gli effettivi risultati dell'ultimo capitolo della saga prima di fare la propria mossa.

Ovviamente, il calo delle azioni rappresenta l'ennesima perdita di valore economico a cui dovrà resistere fino al lancio del titolo e alla fine dell'anno fiscale, quando potremo davvero sapere se Ubisoft sarà in grado di rimettersi in piedi nel modo migliore.

Ricordiamo che Assassin's Creed Shadows sarà ambientato nel Giappone feudale, ma è anche per questo motivo che i fan giapponesi sono rimasti particolarmente infastiditi dalla nuova data di lancio, corrispondente all'anniversario di uno dei peggiori attacchi terroristici del paese. Non esattamente la mossa migliore per convincere i fan del rispetto della loro cultura, insomma.