Il riepilogo del 2024 di PlayStation è ricco di sorprese

PlayStation ha deciso di festeggiare in grande il suo trentesimo anniversario, regalando ai giocatori un’esperienza unica con il PlayStation 2024 Wrap-Up, disponibile da oggi fino al 10 gennaio 2025.

Questo speciale riepilogo annuale non solo celebra l’anno di gaming appena trascorso, ma rende omaggio ai 30 anni di storia del marchio con un’estetica retrò che strizza l’occhio ai nostalgici.

Cosa offre il Wrap-Up 2024? Gli utenti PS4 e PS5 possono accedere a una panoramica personalizzata che racchiude i giochi più giocati durante l’anno, statistiche mensili dettagliate, un’analisi del proprio stile di gioco.

Per la prima volta, il Wrap-Up include anche statistiche storiche, come il numero totale di giochi provati dal momento della creazione dell’account PlayStation Network, i principali traguardi raggiunti con i trofei e persino consigli su giochi disponibili nel catalogo PlayStation Plus (trovate gift card su Amazon).

Inoltre, chi completa l’esperienza riceverà un avatar esclusivo ispirato al 30° anniversario e un oggetto digitale per il programma PlayStation Stars, insieme a una scheda riepilogativa condivisibile con amici e community.

Per accedere al Wrap-Up, basta visitare il sito wrapup.playstation.com. L’iniziativa è riservata ai giocatori con un account PSN, che abbiano accumulato almeno 10 ore di gioco su PS4 o PS5 tra gennaio e dicembre 2024. È inoltre necessario aver abilitato la raccolta dei dati di sistema.

L’evento non è solo un modo per riflettere sull’anno appena trascorso, ma anche un’occasione per immergersi nella storia di PlayStation, che dal 1994 a oggi ha trasformato l’industria dei videogiochi, creando una community globale di milioni di appassionati.

Restando in tema, PlayStation Plus di dicembre celebra i classici PS2: da oggi sono infatti arrivati ben due capitoli della saga di Sly e uno di Jak & Daxter.

Ad ogni modo, per tutti gli approfondimenti relativi a PlayStation Plus vi raccomandiamo di dare un'occhiata alla nostra guida.