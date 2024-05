Il Resident Evil più odiato fa sfaceli anche su Switch

Prima della grande rinascita, la saga di Resident Evil non se l'è passata molto bene in termini di popolarità ed è colpa anche del sesto episodio che, però, è stato sempre molto venduto e ora anche su Nintendo Switch.

La console ibrida di Nintendo (la trovate su Amazon) ha accolto di recente una buona parte degli episodi della saga di Capcom, tra uscite regolari e cloud, tra cui anche Resident Evil 6.

Lanciato originariamente nel 2012 e portato su Switch nell'ottobre 2019, Resident Evil 6 si è rivelato piuttosto controverso tra i fan della serie. Molti hanno elogiato il gioco per il suo combattimento fluido e l'ampia modalità Mercenari, mentre altri hanno pensato che si allontanasse troppo dall'approccio classico del franchise.

Resident Evil 6 è stato probabilmente il punto di non ritorno per molti fan, e anche per Capcom, che prima del rilancio con Resident Evil 7 non sapeva più che farsene della sua serie iconica.

È rimasto comunque per tantissimo tempo uno di più venduti insieme a Resident Evil 5 (ancora in cima alla classifica), prima di essere scalzato da Resident Evil 2 Remake: non a caso il titolo che ha segnato la rinascita della saga di Capcom.

Resident Evil 6, come riporta Nintendo Life, ha già raggiunto un milione di copie vendute. Capcom ha infatti aggiornato la sua pagina dei "Platinum Titles", ovvero i videogiochi che hanno venduto più di un milione di copie, aggiungendo la versione Switch di Resident Evil 6.

Per fare alcuni confronti, la versione PS4 e Xbox One di Resident Evil Revelations è su numeri simili, mentre Resident Evil: Code Veronica per Dreamcast è sopra di circa 140mila copie.

Capcom è in generale in un periodo ottimo, ormai da un po', visto che anche il più recente Dragon's Dogma 2 si è rivelato un successo alla fine.