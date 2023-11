Il remake di Oblivion (in Skyrim) è davvero "spaventoso"

Per i modder che stanno dietro all'ambizioso progetto Skyblivion, è temo di un nuovo e corposo video che mostra l'avanzamento dei lavori.

Il quarto capitolo della saga fantasy è ancora oggi molto seguito.

Difatti, da tempo alcuni sviluppatori si sono messi al lavoro su una vera e propria "fusione" tra Skyrim e Oblivion, ossia Skyblivion, un fan remake davvero molto promettente.

Ora, dopo che il modder al lavoro sul fan-project dedicato ha assicurato che il suo progetto vedrà la luce nonostante qualche problema di percorso, è tempo di scoprire a che punto è lo sviluppo.

Come riportato anche da DSOGaming, infatti, il team di modding dietro al remake di Oblivion in The Elder Scrolls V: Skyrim ha rilasciato un nuovo video di gameplay di 25 minuti.

Il filmato in questione - visionabile poco sopra e a tema "Halloween" - è ricco di novità, dai fantasmi agli spettri passando per i nuovi ambienti, oltre a mostrare anche una missione di Oblivion.

Per chi non lo sapesse, Skyblivion mira a portare The Elder Scrolls IV: Oblivion a una nuova generazione di giocatori e a dare il benvenuto ai vecchi fan della serie.

La mod funzionerà sia con Skyrim Legacy Edition che con Skyrim Special Edition.

Il team punta a rilasciarlo nel corso del 2025, sebbene al momento manchi una data vera e propria. Per i modder che stanno dietro all'ambizioso progetto Skyblivion, nulla fermerà in ogni caso l'avanzamento dei lavori del loro "remake".

Restando in tema, tempo da un modder aveva rilasciato una nuova versione di Oblivion con un texture pack HD da 19 GB che risultava essere potenziato dalle IA.

Ma non solo: per quanto riguarda invece l'originale Skyrim, è stata resa disponibile una nuova mod che espande le missioni per la Gilda dei Ladri.